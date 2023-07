Halbzeit beim Kultursommer Wien: Großer Andrang bisher

Eine positive Zwischenbilanz zieht das Festivalteam zur Halbzeit des vierten Kultursommer Wien. Viele Höhepunkte stehen noch bevor.

Raus aus der Bubble

Bisher genossen bereits über 50 000 Besucher:innen das Kulturangebot des Gratis-Festivals. Ganz nach dem Motto „Raus aus der Bubble“ stießen an den Abenden öfter mal vermeintliche Gegensätze aufeinander: wienerische Schrammelmusik traf auf modernen Hip-Hop-Sound, Drag- und Voguing-Shows verwandelten den Fußballplatz des ASK Erlaa zur Bühne. So bunt durchmischt wie der Spielplan zeigt sich auch das Publikum: Von Familien aus der Nachbarschaft über junge Kulturfans bis hin zu alteingesessenen Szene-Kenner:innen versammeln sich unterschiedlichste Menschen rund um die Bühnen.

Ab Donnerstag geht’s weiter

Noch bis 13. August bietet das Festival über 250 Acts aus den Bereichen Kabarett, Literatur, Musik, Performance, Tanz, Theater und Zeitgenössischer Zirkus sowie Programm für junges Publikum. Um die Entscheidung, wohin es gehen soll, zu erleichtern, gibt es auf der Kultursommer-Website regelmäßig Programmtipps mit Schwerpunkten. Zum Beispiel Shows über Wien, zum Reisen und Acts von Newcomer:innen. Höhepunkte der nächsten Wochen sind unter anderem die musikalische Akrobatik-Show des Freestyle Orchestra am Schrödingerplatz (27.7., 18:30) oder das parodistische Performance-Theater „ChatGPT Gone Wild“ von Lulu Schmidt x D#Avantgarde am Wasserturm Favoriten (4.8., 18:30). In der Meischlgasse ASK Erlaa treffen mit Rapper Evan Parks und der Schlager-Band mairegen musikalische Gegensätze aufeinander. Was die beiden verbindet: Das Publikum ist zum Tanzen aufgefordert. Damit keine Erschöpfung vom Tanzen aufkommt, können Hungrige im Vereinslokal des ASK Erlaa mit Spritzer, Würstel und anderen Snacks Kräfte sammeln. Alle Grillabende: www.kultursommer.wien/grillabende-meischlgasse

Volle Auslastung bei Kultursommer Plus

Ganz neu dieses Jahr ist das Kultursommer-Plus-Programm aus Workshops, Talks und Co. Bisher verzeichnen die Mitmachformate eine hundertprozentige Auslastung. Für die anmeldepflichtigen Formate, wie etwa für den Theater-Workshop, die Bücher- und Listening-Picknicke, gibt es in den kommenden Wochen noch kostenlose Restplätze. Alle Infos und Anmeldung unter www.kultursommer.wien/kultursommerplus



