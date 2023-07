AVISO: Pressegespräch mit Bildungsminister Polaschek zu den Schulbesuchen der Wissenschaftsbotschafter/innen in ganz Österreich

Wien (OTS) - Im Februar 2023 präsentierte Bildungs-, Wissenschafts-und Forschungsminister Martin Polaschek seine Wissenschaftsbotschafter/innen, die nach diesem Startschuss in ganz Österreich an den Schulen unterwegs waren, um das Vertrauen in die Wissenschaft und Demokratie zu stärken. Bundesminister Polaschek zieht nun mit zwei aktiven Wissenschaftsbotschafter/innen sowie einer Lehrkraft Bilanz über die Schulbesuche. Dabei wird auch ein Ausblick über die Aktivitäten der Wissenschaftsbotschafter/innen für das kommende Schuljahr gegeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zum Pressegespräch, am 1. August 2023, um 10:00 Uhr an der Universität für Bodenkultur (Oskar-Simony-Haus, DG, Peter-Jordan-Straße 65 1180 Wien) eingeladen.

Termin für Medien:

Pressegespräch zu den Schulbesuchen der Wissenschaftsbotschafter/innen in ganz Österreich

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Johannes Konnerth, Wissenschaftsbotschafter, Universität für Bodenkultur Wien

Jagoda Pokryszka, Wissenschaftsbotschafterin, Cemm | Medizinische Universität Wien

Datum: 1. August 2023, 10:00 Uhr

Ort: Universität für Bodenkultur, Oskar-Simony-Haus, DG, Peter-Jordan-Straße 65 1180 Wien

