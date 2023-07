Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

Vom Museum Gugging bis zum Museumsdorf Niedersulz

St. Pölten (OTS/NLK) - In einer offenen Kreativwerkstatt im Rahmen des Klosterneuburger Ferienspiels werden am Donnerstag, 27. Juli, ab 10 Uhr im Museum Gugging mit Fundstücken aus der Natur originelle Skulpturen, Windspiele und Traumfänger gebastelt. Am Sonntag, 30. Juli, steht dann ab 14 Uhr im Museum Gugging die dialogorientierte öffentliche Führung „gugging erleben.!“ auf dem Programm. Nähere Informationen unter 02243/87087, e-mail museum @ museumgugging.at und www.museumgugging.at.

Am Freitag, 28. Juli, wird um 19 Uhr in der Kunst.Galerie.Waldviertel in Waidhofen an der Thaya die Ausstellung „Zwischenbilanz – 40 Jahre auf dem Weg zum guten Bild“ eröffnet, in der Markus Krön, der sich hauptsächlich mit gegenständlicher Landschaftsmalerei befasst, eine biographische Rückschau auf 40 Jahre künstlerischen Schaffens gibt. Ausstellungsdauer: bis 27. August; Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Nähere Informationen bei der Kunst.Galerie.Waldviertel unter 0664/1310123, e-mail info @ kunst-galerie-waldviertel.at und www.kunst-galerie-waldviertel.at.

Ebenfalls am Freitag, 28. Juli, wird um 19 Uhr in der M-Zone des MAMUZ Museums Mistelbach die Ausstellung „Mein Freund - Der Baum“ eröffnet, in der die besten 50 Werke aus 229 eingereichten Fotos von 87 Teilnehmenden eines Fotowettbewerbes gezeigt werden. Ausstellungsdauer: bis 27. August; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Mistelbach unter 02572/2515-5264 und www.mistelbach.at.

Am Freitag, 28. Juli, feiert auch die Amethyst Welt Maissau ihr Sommernachtsfest, bei dem ab 16 Uhr neben Musik, stimmungsvoller Beleuchtung und sommerlicher Kulinarik auch Darbietungen des Zauberclowns Poppo, „Bubble Fairies“ der Seifenblasenfeen und eine Didgeridoo-Performance des Duos Queens Beat geboten werden. Bereits ab 15 Uhr ist der Amethyst-Schaustollen im Format „Open House“ zugänglich. Nähere Informationen bei der Amethyst Welt Maissau unter 02958/84840-0, e-mail office @ amethystwelt.at und www.amethystwelt.at.

Am Samstag, 29. Juli, werden um 19 Uhr im Lindenhof in Raabs an der Thaya gleich zwei Ausstellungen eröffnet: Im Raum für Kunst lotet Frenzi Rigling unter dem Titel „was wir sehen“ mit unterschiedlichen Mitteln, Materialien und Techniken das Spannungsfeld zwischen bedeutend und unbedeutend aus, während in der Galerie Arbeiten von Bruno Gironcoli gezeigt werden. Ausstellungsdauer: jeweils bis 3. September; Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Nähere Informationen bei den Galerien Thayaland unter 0699/18119220, e-mail presse @ galerien-thayaland.at und www.galerien-thayaland.at.

Im Skulpturengarten hinter den Mauern des ehemaligen Minoritenklosters in Krems/Stein findet am Samstag, 29. Juli, eine Themenführung mit Elisabeth Voggeneder statt. Die Forum Frohner-Direktorin präsentiert dabei ab 16 Uhr in dem ansonsten nicht öffentlich zugänglichen Areal Skulpturen u. a. von Ona B. und Eva Afuhs. Nähere Informationen unter www.kunstmeile.at.

Der Kunstraum NOE im Palais Niederösterreich in Wien lädt am Samstag, 29. Juli, zum Abschluss der aktuellen Schau „T(( ))mb“ über den Grenzgang zwischen Realität und Fiktion, Alltag und Rollenspiel noch einmal zu einer „T(( ))mb Game Session“ in Form einer partizipativ-immersiven Spielversuchsanordnung. Beginn ist um 13 Uhr; nähere Informationen und Anmeldungen beim Kunstraum NOE unter 01/9042111, e-mail office @ kunstraum.net und www.kunstraum.net.

Beim „Sternenpicknick“ auf Schloss Hof stehen am Samstag, 29. Juli, neben Fechtdarbietungen, barocken Klängen, Pferde-Shows, einem astronomischen Vortrag etc. zwischen 18 und 20 Uhr jede halbe Stunde auch nächtliche Schlossführungen auf dem Programm. Am Sonntag. 30. Juli, kann man dann ab 13.30 Uhr das Schloss Hofer Schokoladenmädchen durch die Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“ und die Prunkräume des Schlosses begleiten, wo sie unter dem Motto „Silberlöffel und Zittertasse“ über die Hofetikette, große Feste und das Geheimnis der Schokoladenzubereitung berichtet. Nähere Informationen und Karten unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

Schließlich öffnet das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz am Dienstag, 1. August, um 19.30 Uhr seine Pforten im Rahmen des „Niederösterreichischen Gartensommers“ zu einer abendlichen Führung durch die Vollmondnacht. Nähere Informationen und Anmeldungen beim Museumsdorf Niedersulz unter 02534/333, e-mail info @ museumsdorf.at und www.museumsdorf.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse