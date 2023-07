IG Waldviertel fordert Einstellung der Waldviertler Windkraftprojekte

Schutz für Biodiversität in Wäldern muss gesichert bleiben

Waidhofen an der Thaya (OTS) - Derzeit ist eine Novellierung der NÖ Raumordnung im Gang: 250 zusätzlichen Windkraftanlagen sollen in NÖ errichtet werden – um dem Klimawandel zu begegnen. Doch laut Insiderinformationen liegen bereits jetzt Anträge von Gemeinden und Betreibern für über 350 Anlagen in ganz NÖ am Tisch. Es ist nicht notwendig, die Wälder im Waldviertel mit ihrer Artenvielfalt und ihrer Funktion als Wasserspeicher, Sauerstoffproduzent und CO 2 Senke in Industriezonen zu transformieren, argumentiert die unabhängige und überparteiliche IG Waldviertel. Umso mehr, als die Problematik des gesetzlich geregelten Artenschutzes seit Jahren bekannt ist – bei allen Projekten im Wald ergeben sich große Probleme für die Lebensräume geschützter Tiere. Das Waldviertel zählt laut BirdLife zu den wichtigsten Seeadler Brutgebieten in Österreich – das wissen die Wenigsten.

Waldviertel – echt & unverfälscht ?

Die tourismusfachliche Beurteilung verweist auf die Einhaltung des Waldviertler Markenversprechens, „Waldviertel – echt & unverfälscht“ und empfiehlt, Abstand von derartigen Projekten zu nehmen, um die Glaubwürdigkeit der Tourismusstrategie zu erhalten. Die mangelnde Effizienz der Waldviertler Windindustrie-Projektstandorte spricht ebenfalls gegen den Ausbau. Durch die knappen Abstände der bis zu 285! Meter hohen Anlagen zu den Wohngebieten sind Abschaltzeiten wegen Lärm und Schattenwurf erforderlich.

Viele Einschränkungen und Unverträglichkeiten

Dazu kommen noch wetterbedingte Abschaltzeiten wegen Raureif und Einschränkungen auf Grund von Brutzeiten, Vogelzug und Fledermäusen in der Schwachwindregion. Im Sinne der Biodiversitäts-Strategie Österreich 2030+ sind derartige Windkraftprojekte kontraproduktiv und nicht naturverträglich. Wälder sind wichtige Co2 und Wasserspeicher und ökologisch wertvolle Lebensräume. Der wichtigste Klimaschutz ist der Naturschutz.

Die IG Waldviertel fordert deshalb die Landesregierung auf, im Zuge der derzeitigen Novellierung der NÖ Raumordnung alle Waldviertler Wald-Standorte aus der Zonierung zu nehmen.

