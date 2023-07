FPÖ – Ecker zu Frauenmorden: Ein Ende der Gewalttaten ist nicht abzusehen

ÖVP-Frauenministerin Raab und mit ihr die gesamte Bundesregierung versagen beim Schutz von Frauen

Wien (OTS) - „Mehr Geld denn je wird in den Gewaltschutz gesteckt, trotzdem steigen Gewalt, Totschlag und Morde an. Daher muss klar die Frage gestellt werden, ob hier in falsche Maßnahmen investiert wird“, stellte heute die FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker, MBA angesichts der Tatsache fest, „dass im Schnitt alle zwei Wochen in Österreich ein Frauenmord geschieht.“



„Wir müssen auf alle Fälle die Akutintervention stärken“, forderte Ecker, dass Meldungen von Frauen, die einer Gewaltsituation ausgesetzt sind oder waren, ernst genommen werden. „Jeder Vorfall muss abgeklärt werden und wir brauchen dann auch in Folge wirkliche Hilfestellung für Frauen, die sich auf Grund von Gewalt für die Trennung von ihrem Partner entscheiden. Dafür müssen ‚sichere Korridore‘ geschaffen werden“, will die FPÖ-Frauensprecherin zudem, dass die forensische Spurensicherung ebenso ausgebaut wird wie das Angebot von Gewaltambulanzen.

„Ich bleibe dabei: Die ÖVP-Frauenministerin Raab und mit ihr die gesamte Bundesregierung versagen beim Schutz von Frauen. Unseren Frauen muss die Sicherheit gegeben werden, dass ihnen in ihrer prekären Situation geholfen wird. Die Inflation und die damit einhergehenden Konfliktpotentiale verschärfen die Situation und machen es auch Frauen wesentlich schwerer, sich aus einer gewaltdominierten Partnerschaft zu lösen, weil es immer schwieriger wird, von einem Tag auf den anderen neu anzufangen. Auch hier müssen wir die betroffenen Frauen unterstützen“, forderte Ecker, die betonte, dass man keinesfalls zur Tagesordnung übergehen darf.

