Auszeichnung für „Universum“-Produktion „König der Wildnis – Das Tauros-Projekt“ beim NaturVision Festival in Ludwigsburg

„NaturVision Kamerapreis“ für Michael Schlamberger

Wien (OTS) - Weiterer Preis für die ORF-Naturfilmmarke „Universum“:

Michael Schlambergers Dokumentation „König der Wildnis – Das Tauros-Projekt“ – eine Koproduktion von ScienceVision, ORF und ARTE in Zusammenarbeit mit ORF-Enterprise mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und VAM, Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien GmbH – gewann beim renommierten NaturVision Festival in Ludwigsburg am vergangenen Wochenende den „NaturVision Kamerapreis“.

Die Jurybegründung im Wortlaut: „Sie scheinen in sich zu ruhen, behagen und strotzend vor Kraft. Ihre Erscheinung wirkt von jeher auf unser Seelenleben: Die ehrfürchtigen Höhlenmalereien unserer Vorfahren lassen uns daran keine Zweifel. Die Auerochsen entfalten eine große Wirkung auf ihren Lebensraum, sie gestalten ganze Landschaften. All dies kann die atemberaubende Kameraführung und Bildgestaltung dieser Dokumentation wortlos vermitteln. Die sanfte Ruhe in den Bildern, die vermittelte Kraft und ein meisterliches Spiel mit dem Licht kommen aus einem Guss. Die Bilder tragen uns vom großen Ganzen ins kleinste Detail und wieder zurück. Die Kameraarbeit und Bildgestaltung prägt und trägt den Film mit einer kongruenten und vielfältigen Ästhetik. Sie schafft dabei eine eigene Erzählebene: Die Bilder wirken tiefgreifend und bringen dem Zuschauer die Auerochsen greifbar nahe – vielleicht so nah, wie sie einst unseren Vorfahren waren.“

