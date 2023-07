Einladung zu VGT-Aktion in Wien: Rinder Vollspaltenboden ist nicht zu ertragen

Rinder tragen Vollspaltenboden-Elemente und schleppen sich durch die Mariahilferstraße.

Wien (OTS) - Rinder wirken so ruhig und genügsam, sie beißen sich bei Verzweiflung nicht gegenseitig blutig, wie Schweine. Die großen Tiere ertragen ihr Schicksal still, und doch ist es auf Vollspaltenboden unerträglich. Um für die Mastrinder laut zu sein, ziehen verkleidete Tierschützer:innen mit Vollspaltenboden-Elementen am Rücken unter Trommelwirbel durch die Wiener Mariahilferstraße.

VGT-Aktion in Wien: Rinder Vollspaltenboden ist nicht zu ertragen

Datum: 26.07.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Startpunkt bei Hausnummer 120

Mariahilfer Straße 120, 1070 Wien, Österreich

