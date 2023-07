Zusammenarbeit von Top Games und DH Games mit Catappult brachte 800 % Wachstum der monatlichen Einnahmen für "Evony: The King's Return" und 80 % zusätzliche monatliche Einnahmen für Infinite Magicraid

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - Mit Unterstützung von Catappult erzielten Top Games Inc. und DH Games nach der Integration beider Unternehmen in die führende App-Vertriebs-, Werbe- und Monetarisierungsplattform ein phänomenales Wachstum für ihre mobilen Spiele.

Evony: The King's Return und Infinite Magicraid, zwei der beliebtesten Android-Spiele auf dem globalen Markt für mobile Spiele, erzielten nach der kürzlichen Zusammenarbeit mit Catappult einen bemerkenswerten Erfolg. Seit der Integration im Jahr 2023 verzeichneten beide Spiele bei Einnahmen und Downloads ein phänomenales Wachstum.

Top Games Inc. zeigte sich sehr zufrieden mit der benutzerfreundlichen Abrechnungslösung von Catappult, mit deren Hilfe sich die Spiele schnell und problemlos monetarisieren lassen. Seit dem Start bei Catappult, konnte das Vorzeigespiel Evony: The King's Return seinen monatlichen Umsatz nach 4 Monaten um 826,12 % steigern, wobei auch Downloads deutlich zunahmen.

Von Anfang an sorgte eine große Werbekampagne dafür, dass das Spiel weltweit noch bekannter wurde. Infolgedessen lag die Bindungsrate am ersten Tag bei 240 % und der ARPPU der bezahlten Nutzer bei 350 % im Vergleich zu anderen Vertriebskanälen.Dabei stammten über 50 % des Gesamtumsatzes von neuen Nutzern.

Im selben Monat steigerte auch Infinite Magicraid von DH Games, eines der beliebtesten gacha RPGs für Android, seinen Umsatz um einen Betrag, der 80 % zusätzliche Einnahmen zu den Einnahmen des Spiels auf Google Play bedeutet.

Kevin Lee, Marketingdirektor von Top Games, erklärte, dass die Partnerschaft mit Catappult das Geschäft mit mobilen Spielen revolutioniert hat. „Unsere Partnerschaft mit Catappult hat unser Geschäft mit Handyspielen völlig verändert. Ihre Abrechnungslösung ist unglaublich einfach zu integrieren, was uns geholfen hat, unsere Spiele schnell und effizient zu monetarisieren. Infolgedessen verzeichneten wir einen deutlichen Anstieg des Umsatzes und der Downloads für unser Vorzeigespiel Evony: The King's Return Wir sind von den Ergebnissen begeistert und freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit Catappult fortzusetzen, um in Zukunft noch erfolgreicher zu sein."

Gleichzeitig erklärte der Marketingdirektor für Übersee, Niko Xie, von DH Games: „Dies war eine ausgezeichnete Entscheidung für uns. Seit der Integration in Catappult verzeichneten wir einen signifikanten Anstieg des Umsatzes und der Downloads für Infinite Magicraid. Die schnelle und nahtlose Rechnungsintegration hat es uns ermöglicht, unser Spiel ohne Verzögerungen zu monetisieren, was für uns ein großer Gewinn war. Wir sind gespannt, wohin uns die Partnerschaft mit Catappult in Zukunft führen wird."

„Der schnelle Erfolg und das sprunghafte Umsatzwachstum von Evony: The King's Return und Infinite Magicraid nach der Integration inCatappult zeigen, dass unsere Plattform ein wichtiger Partner für Android-Spiele- und App-Entwickler ist", sagte Ealing Ng, Direktor für Geschäftsentwicklung bei Catappult. „Unsere Plattform soll Spiele- und App-Entwicklern dabei helfen, ihre Wachstumsziele zu erreichen, indem sie ihnen die Freiheit und Macht gibt, die besten Strategien für ihre Produkte umzusetzen."

Die Partnerschaft zwischen Catappult, Top Games Inc. und DH Games mit Evony: The King's Return und Infinite Magicraid erwies sich als erfolgreiche Zusammenarbeit, die den Entwicklern das Finden der besten Vertriebs-, Werbe- und Monetarisierungsstrategien für ihre Produkte auf dem umkämpften Markt für mobile Spiele ermöglicht.

Informationen zu Catappult:

Mit mehr als 430 Millionen Nutzern ist Catappult die führende Vertriebs- und Monetarisierungsplattform für alternative Handyspiele, die Entwickler mit mehr als 20 alternativen App-Stores verbindet und ihnen die Tools und Unterstützung bietet, die sie für ihren Erfolg benötigen. Mit dem einfachsten und schnellsten Integrationssystem der Branche ermöglicht es Catappult den Entwicklern, komplexe, mehrfache Onboarding-Prozesse zu vermeiden und sofort mit dem Vertrieb, der Vermarktung und der Monetarisierung ihrer Spiele zu beginnen. Dieser starke Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Innovation ist ein wichtiger Teil des Engagements von Catappult, die Zukunft der Handyspielbranche voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf www.catappult.io

Weitere Informationen zu Catappult und seine Dienste finden Sie auf der Website www.catappult.io.

