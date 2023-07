FPÖ – Krauss: Völliges Chaos im Wohnbauressort von SPÖ-Gaál

Umgang der Ludwig-SPÖ mit Gemeindebaumietern ist eine Schande

Wien (OTS) - Es vergeht in Wien kein Tag ohne einen neuen Skandal im Wohnbauressort von SPÖ-Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. Besonders dramatisch ist die Situation für die Mieter in der Weißenböck-Siedlung in Wien Simmering. Obwohl im Jahr 2003 eine Sockelsanierung durchgeführt wurde und die Bewohner regelmäßig vergeblich auf Missstände wie Feuchtigkeit und Nässe hingewiesen haben, wurde ihnen völlig unerwartet mitgeteilt, dass sie wegen Einsturzgefahr ausziehen müssen. Die Dauer der Sanierung beträgt vermutlich mehrere Jahre, Ausweichunterkünfte wurden teilweise mit fehlender Küchenausstattung angeboten.

„Diese Causa ist kein Einzelfall. Im Ressort von Stadträtin Gaal herrscht völliges Chaos und es sieht so aus, als hätte die Stadträtin Wiener Wohnen nicht im Griff“, so Krauss der auf weitere Beispiele wie die Chaossanierung Jedlesee oder die verheerenden Zustände in der Anlage Handelskai 214 verweist.

„Der Umgang der Ludwig-SPÖ mit den Gemeindebaumietern ist eine Schande. Während die Mieten durch Bürgermeister Ludwig teilweise um hunderte Euro pro Monat mehrfach angehoben wurden, werden die baulichen Zustände immer desolater. Die FPÖ ist die einzige Partei, die auf der Seite Wiener Gemeindebaumieter steht und sie mit allen Kräften gegen dieses rote Totalversagen unterstützt“, bekräftigt Krauss.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Rathausklub

presse @ fpoe-wien.at