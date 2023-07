„Wiener Gusto“ im Finale für die EU Organic Awards 2023

In der Kategorie „Beste Bio-Stadt“ vorne mit dabei

Wien (OTS) - Wien zählt mit der stadteigenen Lebensmittelmarke Wiener Gusto bei den diesjährigen EU Bio Auszeichnungen zu den Finalisten in der Kategorie „Beste Bio-Stadt“.

Biologische Landwirtschaft leistet einen großen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Durch Bio-Landbau wird die Biodiversität geschützt und gefördert, kurze Transportwege reduzieren CO2-Emissionen und ortsansässige Landwirtschaftsbetriebe stärken die regionale Wirtschaft. Diese positiven Auswirkungen der Bio-Landwirtschaft gehören vor den Vorhang und daher zeichnen die Europäischen Kommission, der Europäischer Ausschuss der Regionen (AdR), COPA-COGECA und IFOAM Organics Europe jährlich herausragende Projekte rund um den Bio-Landbau in sieben Kategorien aus.

Heuer ist die Stadt Wien mit dem Projekt Wiener Gusto des Forst- und Landwirtschaftsbetriebes der Stadt Wien als eine der drei Finalist*innen in der Kategorie Beste Bio-Stadt ebenfalls bei den EU Bio Auszeichnungen vertreten.

„Unsere Bio-Marke wird seit dem Start von vielen Kund*innen begeistert aufgenommen – dass sie nun auch im Finale für den EU Organic Awards der EU ist, macht uns stolz und unterstreicht gleichzeitig die hohe Qualität der Wiener Landwirtschaft. Die Nominierung ehrt uns sehr - sie motiviert zum Weitermachen und zur Ausdehnung der Produktpalette“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Regionale Produkte

Der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien hat mit Wiener Gusto ein einzigartiges Projekt gestartet. Die landwirtschaftlichen Produkte sind 100 Prozent biologisch und aus regionaler Produktion. Durch die kurzen Transportwege trägt Wiener Gusto auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Versorgungssicherheit der Stadt bei. Den Anfang vor einem Jahr machte das BIO-Weizenmehl glatt Type 700. Mittlerweile stehen aber auch Bio-Berglinsen, Bio-Erdäpfel, Bio-Leinöl, weitere Bio-Mehle und eine vielfältige Auswahl an Wildfleisch-Spezialitäten zum Kauf zur Verfügung. Mit diesem Projekt hat Wien nun gute Chancen auf den Titel Beste Bio-Stadt der EU.

Bio-Landwirtschaft

In der Bio-Landwirtschaft wird mit schonenderen Methoden als in der konventionellen Landwirtschaft gearbeitet. Mineralische und leichtlösliche Dünger werden nicht verwendet –Insektizide oder Pestizide, die dem Boden, den Pflanzen oder auch den kleinen Nutztierchen schaden könnten ebenfalls nicht. Der Anbau ist außerdem frei von Gentechnik. Diese Methoden bringen zwar geringere Erträge, belasten aber die Böden nicht so stark und halten sie langfristig fruchtbar. Da die Produkte des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs alle in der Region um Wien angebaut werden, sind die Anfahrtswege sehr kurz. Dadurch wird die Umwelt nicht nur beim Anbau, sondern auch beim Transport geschützt.

Alle Infos zu Wiener Gusto: www.wienergusto.at

