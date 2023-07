„Kranner Hoch 3“ und „Favoratzn“ im Schloss Neugebäude

Wien (OTS/RK) - In Zusammenarbeit mit „Science Pool“ richtet der „Kulturverein Simmering“ bis Sonntag, 27. August, zahlreiche Veranstaltungen im Schloss Neugebäude (11., Otmar-Brix-Gasse 1) aus. Am Freitag, 28. Juli, beginnt um 12.00 Uhr eine Mode-Schau und ab 18.30 Uhr steht die Musical-Familie Kranner auf der Freiluft-Bühne. Gernot, Reinwald und Stella präsentieren die Musik-Show „Kranner Hoch 3“ und halten sich dabei an das Motto „We Are Family“. Das Unterhaltungsprogramm am Samstag, 29. Juli, fängt mit einer Mode-Schau an (12.00 Uhr). Ab 16.00 Uhr musiziert die Sängerin Sandra-on-Tour mit ihrer Band und stellt den Schlager „Freiheit“ vor. Um 18.30 Uhr startet der Auftritt der seit 10 Jahren bestehenden Combo „Favoratzn“. Im Rahmen der „Hautenge Hosn“-Tournee spielt die Kapelle eigene Lieder, in denen sie Geschichten aus dem Alltag erzählt. Die Formation beschreibt ihr Schaffen mit den Worten: „Rock, Pop, Soul, Blues, Funk – kritisch, keck, frivol, berührend“. Stets ist der Eintritt kostenlos. Auskünfte: Telefon 0676/847 643 203 („Science Pool“).

Darbietungen der Theater-Truppe „LEMOUR“ erlebt das Publikum beim „Familien-Sonntag“ im Schloss am Sonntag, 30. Juli. Das „Physical Theatre“ erfreut Kinder um 16.00 Uhr und 17.30 Uhr. Eine Jugend-Führung durch den Renaissance-Bau (14.00 Uhr) und ein „Schleuder-Kurs“ für den Nachwuchs (15.00 Uhr) werden den Teilnehmer*innen gut gefallen. Der „TangOpera Mitmach-Kurs“ für Erwachsene mit der Künstlerin Veronica Stary geht um 16.00 Uhr los. Der Zutritt in die Schloss-Anlage und die Beteiligung an den Aktivitäten sind gratis. Öffnungszeiten der Gastronomie: Montag bis Donnerstag von 17.00 bis 22.00 Uhr und Freitag bis Sonntag von 12.00 bis 24.00 Uhr. Mehr Infos via E-Mail: schlossneugebaeude@sciencepool.org.

