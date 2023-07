Städtebund: Equal Pension Day 2023 am 4. August – Backlash stoppen!

Frauen erhalten um 40,55 Prozent weniger Pension

Wien (OTS) - Der Equal Pension Day ist jener Tag, an dem Männer bereits so viel Pension erhalten haben, wie Frauen erst bis Jahresende. Dieser Tag fällt 2023 österreichweit auf den 4. August 2023. Der Gender Pension Gap beträgt somit 40,55 Prozent (2022: 41,06 Prozent) oder 148 Tage weniger Pension. Die Pension von Männern beträgt im Monat durchschnittlich 2.162 Euro brutto, für Frauen 1.285 Euro brutto (Daten: Pensionsversicherungs-Jahresstatistik Dez. 2022, Berechnung: MA 23 - Wirtschaft, Arbeit und Statistik der Stadt Wien)

Wenn Kinderbetreuung nicht mehr finanziert werden kann, droht frauenpolitischer Backlash

„Unsere kürzlich präsentierte Gemeindefinanzprognose hat gezeigt, dass öffentliche Dienstleistungen wie die Kinderbetreuung in Städten finanziell immer mehr unter Druck kommen. Das heißt in Folge, wenn Familien für ihre Kinder keinen Kindergartenplatz mehr bekommen, werden vor allem Frauen vermehrt Teilzeit arbeiten oder können ihrem Beruf gar nicht mehr nachgehen. Damit droht ein frauenpolitischer Backlash“, zeigt Thomas Weninger, Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes, die aktuelle Situation auf.

Daher fordert der Österreichische Städtebund in den laufenden FAG-Verhandlungen die Finanzierung der Kinderbetreuung in Österreich nachhaltig abzusichern, Frauen vermehrt Vollzeitarbeitsplätze anzubieten und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Pensionslücke zwischen Männern und Frauen zu schließen.

Die Wiener Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál sowie Vorsitzende des Frauenausschusses des Österreichischen Städtebundes betont: „Noch immer leisten Frauen einen Großteil der unbezahlten Arbeit und übernehmen oft Kinderbetreuung und Co. Die Einkommensschere setzt sich im Alter weiter fort. Das wirkt sich auf Einkommen und Pension aus. Der österreichweite Equal Pension Day zeigt diese ungerechte Verteilung auf. Wir wollen die Pensionslücke schließen! Das Ziel ist: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!“

Der Equal Pension Day 2023 im Detail

Die Höhe der Frauenpensionen hat sich im Vergleich zum Vorjahr österreichweit um einen Tag nach hinten verschoben, also um einen Tag „verbessert“. Das zeigt eine Aufstellung, die von der Abteilung Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23) und des Frauenservice (MA 57) der Stadt Wien für den Österreichischen Städtebund bereits zum 9. Mal anhand der Pensionsversicherungsjahresstatistik vorgenommen wurde. Frauen bekommen laut diesen Daten durchschnittlich um 40,55 Prozent weniger Pension

Starke regionale Unterschiede

Es gibt allerdings große regionale Unterschiede. Wien liegt unangefochten an erster Stelle und begeht seinen Equal Pension Day als einziges Bundesland im September (13.9.). Kärnten liegt an zweiter Stelle (8.8.), an dritter Niederösterreich (3.8.). Die weiteren Ränge lauten: 4. Salzburg (2.8.), 5. Burgenland (1.8.), 6. Steiermark (29.7.), 7. Tirol (23.7.), 8. Oberösterreich (16.7.). Schlusslicht ist Vorarlberg (11.7.)

Entwicklung der letzten 8 Jahre: Wien vorn, aber überall Aufholbedarf

Stellt man den aktuellen Zahlen die Ergebnisse der ersten Berechnung 2015 gegenüber, wird folgende Entwicklung deutlich: Österreichweit hat sich der Equal Pension Day um ungefähr neun Tage nach hinten verschoben. Aber die Bundesländer-Ergebnisse klaffen im Zeitverlauf immer weiter auseinander: Wien konnte sein Ergebnis im Zeitverlauf um mehr als drei Wochen verbessern (vom 21.8.2015 auf den 13.9.2023 = ca. 23 Tage), während sich der Equal Pension Day in Tirol um nur vier Tage innerhalb von acht Jahren verbessert hat (19.7.2015-23.7.2023)

Entwicklung des Equal Pension Day seit 2015 im Bundesländervergleich:

Vorarlberg: 3.7.2015 - 11.7.2023

Oberösterreich: 7.7. 2015 - 16.7.2023

Tirol: 19.7.2015 - 23.7.2023

Steiermark: 21.7.2015 - 29.7.2023

Burgenland: 15.7.2015: - 1.8. 2023

Salzburg: 25.7.2015 - 2.8.2023

Niederösterreich: 21.7.2015 - 3.8.2023

Österreich: 26.7.2015 - 4.8.2023

Kärnten: 2.8. 2015 - 8.8.2023

Wien: 21.8.2015 - 13.9. 202

Durchschnittliche Bruttopensionen von Frauen und Männern in Österreich

Die durchschnittliche Bruttopension von Frauen in Österreich liegt bei 1285 Euro (Dieser Betrag gilt für alle Frauen, die in Pension sind oder gerade gegangen sind; gerechnet, nicht nur für jene Frauen, die 2022 in Pension gegangen sind). Die durchschnittliche Bruttopension der Männer liegt bei 2162 Euro. Die Differenz beträgt 877 Euro brutto pro Monat.

Auch bei den Pensionen zeigen sich große Unterschiede innerhalb Österreichs. In Vorarlberg findet nicht nur der „früheste Equal Pension Day in Österreich“ statt, die Frauenpensionen sind auch in absoluten Zahlen - mit 1.123 Euro brutto - die niedrigsten in ganz Österreich, gefolgt von den Tirolerinnen mit 1.178 Euro. Wienerinnen haben die höchste Pension. Sie bekommen brutto durchschnittlich 1.470 Euro, gefolgt von den Niederösterreicherinnen mit 1.326 Euro. Die höchsten Durchschnittspensionen bei den Männern haben Niederösterreicher (2.251 Euro) und Oberösterreicher (2.246 Euro), die niedrigsten Kärntner (2.050 Euro) und Wiener (2.095 Euro).

Dazu folgende Tabelle:

Ö Wien NÖ Bgld. OÖ Stmk. Ktn. Sbg. T Vbg.

Männl.: 2.162 2.095 2.251 2.137 2.246 2.099 2.050 2.194 2.106 2.129

Weibl.: 1.285 1.470 1.326 1.250 1.217 1.211 1.237 1.287 1.178 1.123

(Quelle: Pensionsversicherungs-Jahresstatistik Dez. 2022, Berechnung: MA 23 - Wirtschaft, Arbeit und Statistik der Stadt Wien)

Dazu Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger: „Wir haben die Initiative zum Equal Pension Day auch deshalb gestartet, um zu zeigen, dass nicht nur eine entsprechende Pension für Frauen wichtig ist, sondern auch ein Einkommen von dem Frauen sorgenfrei leben können. Das Aktiveinkommen soll Grundlage für ein gutes Auskommen während der Berufszeit und die anschließende Pension sein. Der öffentliche Dienst ist hier Vorbild –gleichwertige Arbeit wird – unabhängig vom Geschlecht – gleich bezahlt“.

Aktionen zum Equal Pension Day

Der österreichische Equal Pension Day wurde 2015 vom Frauenausschuss des Österreichischen Städtebundes initiiert, um auf die Ungleichheit bei Pensionen zwischen Frauen und Männern hinzuweisen. Darauf machen die Frauenbeauftragten und Frauenbüros in vielen österreichischen Städten durch verschiedene Aktionen rund um den Equal Pension Day aufmerksam. Zudem gibt es passende Equal Pension Day-Materialien wie ein Vollzeit-/Teilzeit-Lineal, Flyer und ein Video, das österreichweit in Straßenbahnen und U-Bahnen, in manchen Städten auch im Kino gezeigt wird. Flyer und Lineal richten sich heuer vor allem an die vielen teilzeitarbeitenden Frauen. Das Lineal zeigt auf, um wie viel sich Pension und Lebenseinkommen verringern, wenn über einen längeren Zeitraum 30 oder gar nur 20 Stunden Teilzeit gearbeitet werden. Das Ergebnis beruht auf einer WIFO-Studie im Auftrag des Arbeitsmarktservice (AMS).

Hier das Städtebund-Video zum Equal Pension Day:

https://youtu.be/nrZHEZVzJpo



Über den Österreichischen Städtebund

Der Österreichische Städtebund ist die in der Verfassung verankerte Interessenvertretung und eine starke Stimme für Städte und größere Gemeinden in Österreich. Aktuell sind es 258 Mitgliedsgemeinden. 5,5 Millionen Menschen leben in Österreich in Städten. Auch 71 Prozent der Arbeitsplätze befinden sich in Städten. Mehr Informationen unter www.staedtebund.gv.at

(Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Hirt

Österreichischer Städtebund

Kommunikation

Tel.: 01/4000-89990

Email: elisabeth.hirt @ staedtebund.gv.at



Gerda Mackerle

Mediensprecherin Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

Tel.: +43 676 8118 81983

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at