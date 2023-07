„Der ehemalige Gründer von TaoBao Open Platform (Alibaba) und jetzige Gründer von Dayou unterzeichnet mit Uttopion einen historischen Vertrag für das Metaverse"

Madrid (ots/PRNewswire) - Herr Sun Ying (Black Feather), der Gründer von DAYOU Open Platform, hat soeben eine historische Vereinbarung mit dem spanischen Metaverse Uttopion unterzeichnet. Dies ist die erste derartige Vereinbarung zwischen China und einem europäischen Metaverse, die es Marken und Kreativen ermöglicht, ihre eigenen Bereiche in zwei Metaversen gleichzeitig zu haben und so China und die ganze Welt zu verbinden. Mit dieser Vereinbarung werden sowohl das chinesische Metaverse DAYOU als auch Uttopion Zugang zu Millionen von Nutzern haben und mit Marken und allen Arten von interaktiven Inhalten eine globale Wirkung erzielen.

Hangzhou DAYOU Space Technology Co., Ltd. ist eine führende offene Metaverse-Plattform. Der CEO von DAYOU ist Black Feather, und das Führungsteam besteht überwiegend aus ehemaligen Alibaba-Mitarbeitern, die auch an der frühen Produktentwicklung von Alibaba Taobao beteiligt waren. Heute berichten die Medien intensiv über DAYOU und es ist eines der bekanntesten Metaverse-Unternehmen in China. Die Gründer von DAYOU haben soeben eine Vereinbarung mit dem spanischen Metaverse Uttopion geschlossen und damit eine bisher bestehende Zugangsbarriere durchbrochen. Mit diesem gemeinsamen Projekt werden Marken in der Lage sein, über die chinesische Plattform DAYOU und das spanische Uttopion Zugang zu einem globalen Publikum zu erhalten, das den Westen und den asiatischen Riesen umfasst.

Das Managementteam von Uttopion hat in den letzten drei Monaten mit China verhandelt, um zu dieser Vereinbarung zu kommen. Miguel Ángel Fito, der Mitbegründer des spanischen Metaverse, sagt: „Es war eine wahre Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten und ein gemeinsames Projekt zu starten." Sie sind führend in der technologischen Innovation, und diese Vereinbarung wird es uns ermöglichen, ein Millionenpublikum zu erreichen, das seit langem eine hohe Akzeptanz für Spielumgebungen hat." Mit dieser Vereinbarung werden sowohl Uttopion als auch DAYOU zur ersten Wahl für das Metaverse und erreichen ein riesiges Publikum und liefern jede Art von interaktiven Inhalten. Für Black Feather ist diese Vereinbarung ein historischer Moment: „Es handelt sich um eine bahnbrechende Vereinbarung, die die kollektiven Vorteile der perfekten Kombination von lokaler Kultur und globalem Marketing im Metaverse demonstriert."

Diese technische Zusammenarbeit zwischen Spanien und China hatte viele Vorteile für beide Seiten; Uttopion betont, dass „wirdurch die Durchführung gemeinsamer Aktivierungenmitgroßen Markenider Lage sein werden, dieAnzahlderNutzer auf globaler Ebene zu erhöhen", was dazu führen wird, dass wir in Bezug auf die konkurrierenden Plattformen im Metaverse weltweit führend in diesem Sektor werden.

Chinas bahnbrechende Vereinbarung mit einem westlichen Metaverse beseitigt eine Zugangsbarriere für Millionen von Spielern und Nutzern, was für andere Plattformen ein Hindernis darstellt. Der Mitbegründer von Uttopion unterstreicht diesen Punkt, indem er zum Beispiel hervorhebt, dass „das letzte Konzert, das DAYOU mit einem chinesischen Künstler gab, 15,5 Millionen Zuschauer hatte. Dies ist eine völlig undenkbare Leistung im Metaverse für Decentraland, Sandbox, Spatial oder jede andere Plattform."

