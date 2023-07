I3-Index: Das sind Deutschlands werblichste Influencer [Studie] (FOTO)

Berlin (ots) - In Zusammenarbeit mit der Berliner Digital-Agentur Buzzmatic nimmt parfumdreams über 390.000 Posts der 1.000 reichweitenstärksten deutschen Instagram Influencer unter die Lupe.

Die Studie zeigt auf, welche Influencer am häufigsten "Sponsored Posts" veröffentlichen und wer dabei besonders erfolgreich ist. Dabei zeigt sich, dass rund 70 % der Top 1.000 Influencer in Deutschland in den letzten drei Jahren mindestens einen gesponserten Post veröffentlicht haben.

Diese Influencer haben den höchsten Anteil an Sponsored Posts:

Alessandro Silverfox (69,9 %) Guido Maria Kretschmer (68,7 %) Max Muench (61,7 %) Kosta Williams (59,4 %) Artur Kramer (58,4 %) Tatjana Witte (57,0 %) Mimi Darko (56,9 %) Sabrina Mirella Börke (52,7 %) Açelya De Rosa (52,6 %) Farina Opoku (52,0 %)

Auch richtige Promis befinden sich unter den Top 100 der werblichsten Accounts, unter anderem Sylvie Meis (42 %), Palina Rojinski (36 %), Pamela Reif (34 %), Lena Gercke (26 %) und Caroline Daur (23 %).

Diese Influencer sind am erfolgreichsten mit Sponsored Posts:

Die werbenden Marken achten bei den Kooperationen insbesondere auf die Likes auf den Sponsored Posts. Bei diesen Influencern reagierten die Follower am häufigsten mit einem Like auf die jeweiligen Markenkooperationen:

CaliKessy (11,5 %) Naomi Jon (11,5 %) Tisi Schubech (11,3 %) Anni The Duck (11,8 %) Simon / GamerBrother (10,6 %) Domtendo (9,7 %) Kuhlewu (9,6 %) Adorable Caro (9,2 %) Twenty4tim (9,2 %) Daddy Shyx (8,7 %)

Eine gute Leistung zeigten auch die Sponsored Posts von Lisa-Marie Schiffner (6,6 %), Nic Kaufmann (5,9 %) und Alica Schmidt (4,7 %). Dass ein hoher Anteil Werbung nicht unbedingt zu mehr Interaktion führt, zeigen die oben genannten Sylvie Meis, Palina Rojinski, und Caroline Daur bei denen im Schnitt nicht mal jeder 100. Follower einen Werbepost mit einem Like versieht.

Die I3-Studie bietet exklusive Einblicke in die Welt des Influencer-Marketings und hebt die Marken, Branchen und Influencer hervor, die diese Welt prägen. Mit faszinierenden Geschichten, aufschlussreichen Daten und überraschenden Fakten erweist sich diese Studie als wertvolle Informationsquelle für Marken, Marketingagenturen und Konsumenten.

Für weiterführende Fragen oder individuell aufbereitete Daten, zusätzlich zu den öffentlichen Daten, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, können Sie uns per E-Mail kontaktieren: pr @ parfumdreams.de

Die vollständige Studie finden Sie hier: https://www.parfumdreams.de/i3-instagram-influencer-index

