Vermarktungsstart für NID Wohnbauprojekt „Schlosswiese | Zuhause im Tullnerfeld“, Judenau

Wohnhausanlage mit 120 freifinanzierten Eigentumswohnungen & 1 Geschäftslokal

Exklusivvertrieb durch auritas finanzmanagement gmbh

Geplante Fertigstellung: 2025

Das neue Wohnbauprojekt „Schlosswiese | Zuhause im Tullnerfeld“ der NOE Immobilien Development GmbH (NID) – dem Spezialisten für hochwertiges Wohnen in Niederösterreich und Wien – liegt in attraktiver Lage, unmittelbar neben dem Schloss Judenau. Aufgeteilt auf 8 Gebäude, mit einer gemeinsamen Tiefgarage unterkellert, entstehen 110 Wohnungen mit Wohnungsgrößen von rd. 54-99 m², 10 reihenhausartige Maisonettwohnungen mit Wohnungsgrößen von je rd. 110 m² sowie 1 Geschäftslokal. Für die Beratung und den Exklusivvertrieb konnte auritas finanzmanagement gmbh gewonnen werden, die Kaufpreise beginnen bei 256.000 Euro.

Durch die versetzte Anordnung der Baukörper schafft man Freiräume, die für Licht und Wohlbefinden in den einzelnen Häusern sorgen. Durchdachte Grundrisse mit hochwertigen persönlichen Freiflächen, Kinderspielplätze, gemeinschaftliche Freiräume, unterschiedlich gestaltete Wege und ein exklusives, ansprechendes Grünraum-Gestaltungskonzept sind nur einige der Besonderheiten des Projekts „Schlosswiese | Zuhause im Tullnerfeld“. Zudem gibt es ein Mobilitätskonzept, das alternative Mobilitätsformen anbietet - unter anderem die Möglichkeit der Nutzung von anmietbaren Elektro-Carsharing Pkws. Zusätzlich sind 250 Fahrrad-Abstellplätze sowie ein elektronisches „Schwarzes Brett“ mit Echtzeit-Info für öffentliche Verkehrsmittel in der Gemeinde vorgesehen. Gebaut wird in 2 Bauphasen, die Fertigstellung ist für 2025 geplant.

Wohnen im Grünen mit top Infrastruktur

Die Ruhelage in der Wienerwaldstraße 11 in 3441 Judenau gepaart mit sehr guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr, aber auch die Wohnungsgrößen der Tops mit je 2-4 Zimmern überzeugen Singles und Paare gleichermaßen wie Familien. Kurze Wege erleichtern den Alltag und sorgen gleichzeitig für Komfort. Die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner finden beste Infrastruktur in der Umgebung vor, die sie bequem zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Pkw, der entweder in der Tiefgarage oder auf Stellplätzen im Freien geparkt werden kann, erreichen.

Bmstr. Ing. Michael Neubauer, NID-Geschäftsführer: „Wir erschaffen mit ‚Schlosswiese | Zuhause im Tullnerfeld‘ nicht nur moderne Wohnungen mit attraktivem Preisniveau. Vielmehr kreieren wir hochwertigen, in ein außergewöhnliches Grünraum-Gestaltungskonzept eingebetteten Wohnraum in attraktiver Ruhelage. Die Wohnhausanlage mit ländlichem Flair und top Infrastruktur deckt das Bedürfnis von Wohnungssuchenden nach entspanntem Wohnen und trifft den Puls der Zeit.“

Die auritas finanzmanagement gmbh hat sich einen Namen am österreichischen Immobilienmarkt gemacht und steht seit mittlerweile mehr als drei Jahrzehnten für unabhängige, transparente Anlageberatung. Paul G. Schaufler MBA und sein Team bieten sowohl direkte, wie Vorsorgewohnungen und Bauherrenmodelle, als auch indirekte Immobilieninvestments in Form von Anleihen an. Mehr als 2.200 zufriedene Klientinnen und Klienten vertrauen auf die Expertise des erfolgreichen Finanzdienstleisters. „Wir begleiten unsere Klientinnen und Klienten von der Kaufabwicklung über die Vermietung und weit über die eigentliche Investition hinaus. Es freut uns sehr, den Exklusivvertrieb des NID Projekts ‚Schlosswiese | Zuhause im Tullnerfeld‘ übernehmen zu dürfen“, so Paul G. Schaufler, MBA, geschäftsführender Gesellschafter der auritas finanzmanagement gmbh.

Daten & Fakten zum Projekt „Schlosswiese | Zuhause im Tullnerfeld“

Projektadresse: Wienerwaldstraße 11, 3441 Judenau

120 Neubauwohnungen, freifinanziertes Eigentum – mit hochwertigen Freiflächen

1 Geschäftslokal

Tiefgarage | Stellplätze im Freien | 250 Fahrrad-Abstellplätze

Kaufpreise: ab 256.000 Euro

Exklusivvertrieb: auritas finanzmanagement gmbh | provisionsfrei für Käuferinnen & Käufer

Planung: simon+stütz architekten zt gmbh

Weitere Informationen: www.schlosswiese-judenau.at



Über die NOE Immobilien Development GmbH (NID)

Die NID (NOE Immobilien Development GmbH) ist ein Immobilienentwickler mit Tätigkeitsschwerpunkt in Niederösterreich und Wien. Mit einem Projektvolumen von über 300 Mio. Euro ist die NID eines der größeren Entwicklungsunternehmen auf dem ostösterreichischen Markt.

Projektentwicklungen der NID sind geprägt durch abgestimmte Architektur, nachhaltige Denkweise und Einbeziehung aller Stakeholder – mit dem Ziel, ein gutes Angebot an qualitativen, hochwertigen Wohnungen mit attraktivem Preisniveau für alle Kunden zu erzielen.

Die NID ist Träger des Gütesiegels „IMMO-Champion 2023“ in der Kategorie „Entwickler“ – einer Auszeichnung vom KURIER gemeinsam mit dem IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung). www.nid.immo

Rückfragen & Kontakt:

Martina Vukits

NID Marketing & Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 676 838 228 01

E-Mail: martina.vukits @ nid.immo