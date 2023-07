Coface: Erholung im Luftverkehr setzt sich durch

Die Klimaziele motivieren die Hersteller zu Innovationen, um "sauberere" Flugzeuge zu bauen, und die Fluggesellschaften müssen und möchten ihre Flotten erneuern, damit sie weniger Energie verbrauchen. Mag. Dagmar Koch, Country Manager Coface Austria 1/5

Die Erholung im Luftverkehr hat positive Auswirkungen auf den Verkehrssektor Mag. Dagmar Koch, Country Manager Coface Austria 2/5

Gründe dafür sind die Wiedereröffnung Chinas, der Erholung des Tourismus und die Auswirkungen bestimmter staatlicher Maßnahmen Mag. Dagmar Koch, Country Manager Coface Austria 3/5

Innerhalb des Verkehrssektors hat der Luftverkehr am stärksten unter der Pandemie gelitten. Daher erlebt er jetzt eine dynamischste Erholung Mag. Dagmar Koch, Country Manager Coface Austria 4/5

Zudem entwickeln und verfolgen die Hauptakteure dieser Branche Strategien, die den Umweltbelangen Rechnung tragen Mag. Dagmar Koch, Country Manager Coface Austria 5/5

Paris/ Wien (OTS) - „ Die Erholung im Luftverkehr hat positive Auswirkungen auf den Verkehrssektor “, sagt Dagmar Koch, County Managerin von Coface Österreich und zitiert die jüngsten Coface-Branchenanalysen. Die Erholung zeigt sich besonders stark in Westeuropa, im Nahen Osten und in Japan. „ Gründe dafür sind die Wiedereröffnung Chinas, der Erholung des Tourismus und die Auswirkungen bestimmter staatlicher Maßnahmen “, so Koch weiter. Die Gesamtrisiken bleiben jedoch aufgrund der hohen Energiekosten und der schleppenden weltweiten Nachfrage hoch.

„ Innerhalb des Verkehrssektors hat der Luftverkehr am stärksten unter der Pandemie gelitten. Daher erlebt er jetzt eine dynamischste Erholung “, unterstreicht die Coface-Managerin. Die allmähliche Wiederöffnung der Volkswirtschaften seit dem 2. Halbjahr 2021 hat die Landschaft maßgeblich verändert. Die Wiedereröffnung der Grenzen Chinas (Anfang 2023) und Japans (Ende 2022) sowie die Lockerung der Reisebedingungen für internationale Touristen (Frühjahr 2023) sind starke Stützen. Die Zahl der kommerziellen Flüge hat ebenfalls zugenommen und liegt nun über dem Niveau vor der Pandemie – auch wenn die Sitzplatzauslastung weiterhin niedriger ist. Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnete im April 2023 einen Anstieg des gesamten Passagieraufkommens um 171 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – insbesondere wegen China. Trotz dieses starken Anstiegs bleibt die Nachfrage in der Region geringer als im Jahr 2019 (-18 Prozent im April 2023 gegenüber April 2019).

Mehr Neubestellungen bei Airbus und Boeing

In Westeuropa und den Vereinigten Staaten verzeichneten Airbus und Boeing ebenfalls einen Anstieg der Nettoflugzeugbestellungen. Sie beliefen sich im Jahr 2022 auf 774 für Boeing und 820 für Airbus, und auf der Paris Air Show gab es bedeutende Neuankündigungen: Air IndiGo bestellte 500 A320 und Air India 250 Airbus- und 220 Boeing-Flugzeuge.

Klimaziele treiben Innovation und Flottenerneuerung voran

„ Zudem entwickeln und verfolgen die Hauptakteure dieser Branche Strategien, die den Umweltbelangen Rechnung tragen “, erläutert Koch und führt aus: „ Die Klimaziele motivieren die Hersteller zu Innovationen, um "sauberere" Flugzeuge zu bauen, und die Fluggesellschaften müssen und möchten ihre Flotten erneuern, damit sie weniger Energie verbrauchen. “

Rückläufiger Seeverkehr

Der Seeverkehr bietet aktuell ein anderes Bild: Nach zwei außergewöhnlichen Jahren ist der Sektor leicht rückläufig. Sinkende Seefrachtraten, hohe Energiekosten und die Stagflation belasten die Finanzergebnisse der Seeverkehrsunternehmen. Die Einnahmen von Maersk und CMA CGM gingen im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent bzw. 30 Prozent zurück. Sie liegen dennoch deutlich über dem Niveau von Q1 2019.

Diese Umsatzrückgänge sind in erster Linie auf einen Preiseffekt (den Rückgang der Frachtraten) zurückzuführen, während die Volumina deutlich weniger zurückgingen. So ist der Containerumschlagsindex im Zeitraum Januar-April 2023 im Vergleich zum Vorjahr nur um 3 Prozent zurückgegangen. Dieser Mengenrückgang wird zum Teil an den Schienen- und Straßenverkehr weitergegeben, der vor allem für den Transport von Gütern aus den Häfen genutzt wird.

Schließlich profitiert der Güterverkehr derzeit von den im Vergleich zu 2022 niedrigeren Energie- und Kraftstoffkosten, die es dem See-, Schienen- und Straßenverkehr ermöglichen, das geringere Frachtaufkommen teilweise auszugleichen.

Coface: for trade – Gemeinsam Geschäfte entwickeln

Mit über 75 Jahren Erfahrung und dem dichtesten internationalen Netzwerk ist Coface führend in der Warenkreditversicherung und bei Finanzdienstleistungen wie Factoring, Single Risk Cover, Kautionsversicherung oder Informationsdienstleistungen. Die Experten von Coface arbeiten am Puls der globalen Wirtschaft und unterstützen rund 50.000 Kunden in 100 Ländern beim Aufbau erfolgreicher, wachsender und dynamischer Unternehmen. Mit Insights von Coface können diese Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen und ihre Position stärken, indem sie verlässliche Informationen über Geschäftspartner erhalten und sich vor Zahlungsausfallrisiken schützen – sowohl im Inland als auch im Exportgeschäft. Im Jahr 2022 beschäftigte Coface rund 4.720 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 1,81 Milliarden Euro.



Weitere spannende Publikationen Coface Blog

Rückfragen & Kontakt:

Image Angels Communications Agency

Katharina Riedl

+43/1/512 35 39

katharina.riedl @ image-angels.at

www.coface.at