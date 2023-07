AK-Wieser: Anspruch auf Stundung bei variablen Krediten sofort umsetzen

Finanzielle Verschnaufpause für Menschen mit Zahlungsschwierigkeiten

St. Pölten (OTS) - Für das Eigenheim oder eine Genossenschaftswohnung einen Kredit aufzunehmen war in den letzten Jahren günstig wie nie. Bei guter Bonität lagen die variablen Zinsen bei um die 0,5 Prozent. Heute sind sie bis zu achtmal höher - damit fallen auch die monatlichen Kreditraten um bis zu 50 Prozent höher aus. Neben den enorm gestiegenen Lebenshaltungskosten aufgrund der hohen Inflation sind die Raten für viele Haushalte kaum noch zu stemmen. „Es ist höchst an der Zeit, dass die Politik endlich Lösungen schafft, um Kreditnehmer:innen zu entlasten. Ein gesetzlicher Anspruch auf kostenlose Stundung der Kredite würde Betroffenen die finanzielle Verschnaufpause bringen, die sie dringend benötigen“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

40 Prozent aller in Österreich derzeit laufenden Kredite sind variabel verzinst. Weitere 45 Prozent wechseln während der Laufzeit von einem fixen in den variablen Zinssatz. Allein die Wohnkredite belaufen sich auf eine Summe von 133 Milliarden Euro. Die neue gesetzliche Regelung, dass die Kreditrate maximal 40 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens betragen darf, geht sich bei bestehenden Krediten oft längst nicht mehr aus. „Die Politik kann nicht einfach nur zusehen, wie immer mehr Menschen sich ihr Leben nicht mehr leisten können, während im Bankensektor allein 2022 10,2 Milliarden Euro Gewinn eingefahren wurden. Um die Betroffenen zu entlasten, braucht es einen gesetzlichen Anspruch auf Stundung variabler Kredite – ohne weiterlaufende Zinskosten für Kreditnehmer:innen“, sagt AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser.

Finanzielle Verschnaufpause

Die kostenlose Stundung soll all jenen ermöglicht werden, deren monatliche Kreditrate 40 Prozent des Nettoeinkommens überschreitet. Durch die Teuerung ist das bereits in einem Fünftel aller laufenden Kredite der Fall. Damit bliebe den am meisten Betroffenen eine finanzielle Verschnaufpause, um Lösungen zu finden – wie eine Änderung der Kreditlaufzeit. Die Stundung soll vorerst für ein Jahr gelten. „Außerdem sind die Banken gefordert, ihren Kund:innen entgegenzukommen und Ratenänderungen oder Laufzeitverlängerungen spesenfrei abzuwickeln“, so Wieser. Und: Banken sollen Menschen mit Zahlungsschwierigkeiten einen kostenlosen Wechsel auf einen attraktiven Fixzins anbieten, gemessen am durchschnittlichen Kreditzins.

Sparzinsen immer noch auf Rekordtief

Doch damit nicht genug. Denn während die Banken die gestiegenen Zinsen in variablen Krediten 1:1 an die Kreditnehmer:innen weitergegeben haben, kann davon bei den Sparzinsen nicht die Rede sein. „Es kann nicht sein, dass bei Krediten mittlerweile Zinssätze von bis zu 4 Prozent kassiert werden, während die Sparzinsen in den meisten Fällen noch immer bei unter einem Prozent liegen“, sagt Wieser. Er sieht die Banken in der Pflicht, bei den Sparzinsen umgehend nachzuziehen.

