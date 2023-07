ARBÖ: Ferienstart für ca. 3,1 Millionen in Süddeutschland + „Austrian Bowl“ bringen bis dato stärkstes Sommer-Reisewochenende 2023

Wien (OTS) - Das kommende Wochenende bringt den Schülerinnen und Schüler aus den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg den Beginn der Sommerferien. Auch für American-Football-Fans beschert die „Austrian Bowl XXXVIII“ erfreuliche Aussichten auf das Wochenende. Nach Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten steht uns das bis dato stärkste Reisewochenende des Sommers 2023 bevor

Der Ferienauftakt in Bayern und Baden-Württemberg bedeutet für rund 3,1 Millionen Schülerinnen und Schüler 6 schulfreie Wochen. Viele davon werden diese teilweise am Mittelmeer, in Österreich und den östlichen Nachbarstaaten verbringen. Daher wird am Hauptreisetag, dem Samstag, eine Reisewelle auf den Transitrouten im Süden, Westen und teilweise auch im Osten rollen. Die längsten Staus erwartet der ARBÖ auf den folgenden Strecken:

Brennerautobahn (A13), zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg

Fernpassstrecke (B179), im gesamten Verlauf und speziell vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und vor dem Lermoosertunnel

Innkreisautobahn (A8), vor dem Grenzübergang Passau/Suben

Inntalautobahn (A12), vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden

Karawankentunnel (A11), vor dem Karawankentunnel und im Großraum Villach

Ostautobahn (A4), vor dem Baustellenbereich bei Bruck/Leitha und dem Grenzübergang Nickelsdorf

Pyhrnautobahn (A9), vor den Baustellebereichen zwischen St. Pankraz und Windischgarsten, zwischen Trieben und Treglwang und zwischen Übelbach und Gratkorn sowie vor der Tunnelkette Klaus, dem Bosrucktunnel, dem Gleinalmtunnel und den Gratkorntunneln.

Tauernautobahn (A10), im Großraum Salzburg, zwischen Golling und Eben abschnittsweise, vor der Mautstelle St. Michael und im Großraum Villach

Trotz unserer Beobachtung, dass sich der Reiseverkehr zum Teil auf Freitagnachmittag und Sonntag verlagert, wird sehr wahrscheinlich am Samstag wieder die meiste Geduld gefragt sein. Die Abfahrtsverbote für den Transitverkehr auf der A10 in Salzburg gelten an diesem Wochenende ebenso wieder, wie die Transitverbote in Tirol“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.



Zwtl.: Selbe Gegner, selbes Stadion und selbe Staus: Austrian Bowl XXXVIII

Die Fans der „Austrian Football League“ erleben am kommenden Samstag (29.07.2023) ein Deja vue. Wie im Vorjahr sind die Gegner die Danube Dragons und die Vienna Vikings. Auch das Stadion - die NV-Arena in Sankt Pölten - ist dasselbe, , ebenso wie der Austragungstag: der letzte Samstag im Juli.

Auch die Verzögerungen werden nach Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten ähnlich sein. Nicht nur direkt beim Stadion auf der Bimbo-Binder-Promenade und Liese-Prokop-Allee, sondern auch auf der Wiener Straße (B1) und der Kremser Schnellstraße (S33) vor den Auf- und Abfahrten St. Pölten/Nord und der Westautobahn (A1) sind Autofahrer, die mehr Zeit einplanen, gut beraten. Öffentlich ist die NV-Arena mit den Linien 6 und 7 des LUP Bus Sankt Pölten erreichbar.

