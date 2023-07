#Sommerfrische in Kitzbühel mit zahlreichen Neuigkeiten

In der Gamsstadt ist immer etwas los.

Kitzbühel (OTS) - Arbeit und Fleiß, Pioniergeist und die Lust auf Veränderung – das hält Kitzbühel in Schwung und eröffnet Gästen und Einheimischen ständig die Freude neuen Genusses. Gerade in den letzten Monaten hat sich wieder viel getan.

Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich über die großen und kleinen Veränderungen in der Gamsstadt: " Die zahlreichen Neuigkeiten bei unseren Betrieben, innovative Konzepte in Hotellerie und Gastronomie sowie hochwertige Erweiterungen beliebter Veranstaltungsformate wie Kitzbühel Klassik und PURA VIDA zeigen, wie Innovation und aktiver Unternehmensgeist in der Region vollumfänglich gelebt werden ."

Ob Umbau, Renovierung, neue Restaurant- oder Shop-Konzepte - damit Sie am Laufenden bleiben und immer bestens informiert sind, haben wir die Neuigkeiten für Sie zusammengefasst.

Genussmomente à la carte

Ralf Berner und Stefan Monitzer lassen das Traditionswirtshaus zum Rehkitz seit Anfang Juni in neuem Glanz erstrahlen. Neben der einzigartigen Lage und dem unvergleichlichen Charme des mehr als 200 Jahre alten Bauernhauses freuen sich GenussfreundInnen über bodenständige Spezialitäten, raffinierte Menüs mit modernem Touch sowie verführerische Kuchen und Nachspeisen.

Im August ist die Eröffnung der neuen, zum Teil überdachten Terrasse mit Ausblick auf die Kitzbüheler Bergwelt im Wirtshaus – Das Mocking geplant. Bereits ab 19. Juli präsentieren die Kitzbüheler Geschwister Martin Huber und Andrea Posch den neuen Eingangsbereich und das neue Stüberl und verwöhnen mit intensiven Geschmackserlebnissen im Rhythmus der Jahreszeiten, wobei klassische österreichische Gerichte modern sowie kreativ interpretiert werden.

Bei einer Auszeit in der Natur verwöhnt Sandra ihre Gäste im Café Sunshine am Schwarzsee mit einer Vielzahl an Frühstücksoptionen, hausgemachten Kuchen und Torten sowie frisch zubereiteten Snacks und Sandwiches – glutenfreie und vegane Optionen sind ebenfalls im Angebot.

Die ehemaligen Auwirte, Nina und Christian Grobeis, verwöhnen bereits seit einigen Monaten im Restaurant Gold im exklusiven Showroom von Gasteiger. Pure Reinheit im Bio-Produkt, wertvoller Umgang mit heimischen Ressourcen, Wild & Grün: alles ist möglich mit der Rückbesinnung auf Tradition in raffinierter Art und Weise umgesetzt.

Das beliebte Gasthaus Branderhofstube am Eingang des Wildparks Aurach wurde renoviert. Herzstück dabei ist das neue Stüberl mit Panoramablick auf die Kitzbüheler Alpen. Bei der Auswahl der Speisen wird viel Wert auf frische, regionale Produkte gelegt. Auch die über 30 Kräuter des hauseigenen Gartens finden in den heimischen Köstlichkeiten sowie in den hausgemachten Getränken Verwendung.

Auf Rosi’s Sonnbergstuben werden in Fridel’s Harley Bar neben Pizza, Burger und Spare Ribs auch spezielle Cocktails serviert. Biertastings und regelmäßige Veranstaltungen mit Live-Musik stehen nicht nur für BikerInnen auf dem Programm.

In der Food Factory in der Jochberger Straße werden Gaumenfreuden neu erfunden – American 50s Flair und vieles mehr inklusive.

In der Garden Lounge im Rasmushof findet jeden Freitag Grill & Chill mit Live-Musik von The LaRossa’s und jeden Sonntag der Gardenbrunch mit dem Tyrol Music Project und einer kulinarischen Länderreise statt.

Die Gebrüder Winkler kochen in diesem Jahr erneut im Sommer im Waldbad Gieringer Weiher. Der Gastkoch Christian Winkler serviert freitags und samstags Pizza mit frischem Sauerteig und besten Zutaten. Sonntag ist Schnitzeltag mit dem soufflierten Wiener Schnitzel, bekannt aus Kitchen Impossible, und am Montag stehen wechselnde Gerichte im Streetfood Style auf der Karte.

Noch bis 3. September 2023 verbreiten die Beet Boys, bestehend aus drei jungen Kitzbühelern, immer mittwochs bis sonntags mit ihrem Foodtruck im wunderschön begrünten Hof der Gärtnerei Koppelmann Urlaubsstimmung. Auf der eigens kreierten Karte finden sich Falafel, Spieße vom Yakitori-Grill, sommerliche Salate und wöchentliche Specials sowie hausgemachte Limonaden.

Gut gebettet in der Gamsstadt

Mit viel Liebe und Hingabe betreiben Heidi und Christian Klackl seit Anfang Juni 2023 das Traditionshaus Eggerwirt. Das von Gästen geschätzte 3 Sterne Superior Hotel besticht durch seinen Charakter, den schönen Zimmern und einem Restaurant mit regionaler Küche in bester Lage nahe dem Stadtzentrum.

Das Hotel Kitzhof Mountain Design Resort präsentiert zwei neue Gartensuiten und erhöht somit auf insgesamt 38 Suiten. Zudem zeigen sich 33 Zimmer im neuen Design und die öffentlichen Bereiche freuen sich über einen kleinen, aber feinen Relaunch.

Im A-ROSA Resort Kitzbühel wurde im Barbereich im 3. Stock ein neuer Kamin mit Wein-Degustationsraum geschaffen und die Terrasse mit Blick auf die Kitzbüheler Bergwelt lädt mit stylischen Möbeln zum Genießen des Sonnenuntergangs ein. Alternativ entspannen Sie im neuen Ruheraum im Spa-Bereich auf beheizten Wasserbetten. Das à-la-carte Restaurant Das Kaps begrüßt nach kompletter Renovierung die Gäste unter neuem Namen und serviert neben Steak-Klassikern und vielem mehr nun auch Frühstück.

Nach einer mehrmonatigen kompletten Renovierung bzw. einem Umbau erstrahlt das ehemalige Hotel Hubertus im Ortszentrum von Reith unter dem Namen Dorfresort Kitzbühel in neuem Glanz. 25 Chalets und Ferienwohnungen im luxuriösen Landhausstil werden von Alps Resorts betrieben. Kulinarische Köstlichkeiten serviert das direkt angebundene Restaurant Reitherwirt.

Im Hotel Rasmushof Kitzbühel, direkt im Zielgelände der legendären Streif-Abfahrt gelegen, erhielten das Schwimmbad und einige Zimmer ein Facelift. Auch das Hotel Garni Entstrasser und die Pension Schmidinger nutzten die Zeit für einen Umbau.

Shopping – oh lala

Noch im Juli erfüllt sich Kinga Mathe den nächsten Traum und eröffnet in der Jochberger Straße, in der ehemaligen Bäckerei Heigenhauser, in Kitzbühel ihr erstes Geschäft in Österreich. Die gleichnamige Marke zählt zu den erfolgreichsten Trachtenlabels auf dem Markt.

Die Kitzbüheler Designerin Sabine Sommeregger präsentiert am 27. Juli 2023 im Rahmen einer Modenschau bei dem Veranstaltungsformat PURA VIDA neben den aktuellen Sommer- und Herbstkreationen auch ihre neue Kitzbüheler Dirndlkollektion.

Der ehemals in der Kitz Galleria gelegene Timberland-Store verdreifachte sich in seiner Fläche und begrüßt nun LiebhaberInnen dieser zeitlosen Marke in der St. Johanner Straße. In der Kitz Galleria wird der Palmers-Shop seit diesem Sommer direkt vom Unternehmen selbst geführt.

Das von der gebürtigen Kitzbühelerin geführte Juweliergeschäft Spiegel Design, Schmuck befindet sich ab sofort in der Josef-Herold-Straße, in der ehemaligen Bäckerei Neumayr. Dort werden neueste Designs und handgefertigter Modeschmuck präsentiert.

Schuhmode Fuschlberger ist ab diesem Sommer auch in der Vorderstadt in Kitzbühel vertreten. Das Traditions-Schuhhaus Haderer bleibt der Gamsstadt jedoch mit einem Schaufenster und Reparaturmöglichkeiten erhalten.

Und Frida ist bis März 2024 als Pop-up Family Concept Store im ehemaligen Sonnentor Shop in der Vorderstadt vertreten. Dort werden mit Liebe und Sorgfalt ausgewählte, außergewöhnliche und hochwertige Produkte angeboten – schöne Geschenksideen für die Liebsten, die man am liebsten selbst behalten möchte.

Im ehemaligen Englhaus präsentiert der neue Fashionstore mit dem Namen Von Floerke Damenmode und Accessoires.

SchnäppchenjägerInnen aufgepasst. Im Michael Meyer Pop-up-Store in der Hinterstadt werden exklusive Marken zu Bestpreisen angeboten. Schnell sein lohnt sich.

#wirsindKitzbühel

Wie Destinationsentwicklung zukunftsgerichtet gestaltet werden kann, zeigt das co-kreative Pilotprojekt #wirsindKitzbühel – bestehend aus einem gemeinsam erarbeiteten Zukunftsbild mit fünf Erfolgsmustern und einem Leistungskern.

Im START.N Kitzbühel deckt das komplett eingerichtete Büro von Kitzbühel Tourismus den Bereich Workation bestens ab. Das KITZ Office ist die Lösung für alle, die einen voll ausgestatten Workspace auf Zeit mieten möchten, um fokussiert zu arbeiten, Calls zu erledigen und innovative Ideen zu kreieren. Zudem stehen bei Bedarf ein neuer Creative Space, ein großes Besprechungszimmer und ein Open Space bzw. eine Lounge halb-, ganz- oder auch mehrtägig zur Anmietung zur Verfügung.

Auch in der neu eröffneten WinWork® Business Co-Lounge kann der Komfort des Wohnens mit der Effizienz des Arbeitens verbunden werden.

Sichtbare Erfolge zeigen sich ebenso in der Arbeitsgruppe Outdoor Active. Im Bereich Bike werden bei der Sonnenrast Sesselbahn am 28. Juli 2023 ein neues Übungsgelände sowie drei Trails eröffnet. Golfbegeisterte freuen sich über die Neueröffnung der Driving Range am Golfplatz Eichenheim. Die topmoderne Trackman-Übungsanlage mit Golfsimulatoren und acht überdachten Abschlagsboxen wurde von Olazabal Design von der spanischen Golflegende José María Olazábal geplant und gebaut. Ergänzt wird die Practice Range von einem Pitching Areal und einem Putting-Übungs-Green, beide von Southwest Greens by Jack Nicklaus entworfen.

#Sommerfrische in Kitzbühel

Am besten noch heute das Midweek-Special für Ihre #Sommerfrische in der Gamsstadt buchen und alle Neuigkeiten sowie bewährte Betriebe und Manufakturen persönlich besuchen.

Die Kitzbüheler #Sommerfrische Buchen Sie jetzt Ihr Midweek-Special!

