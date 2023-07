3SI Immogroup: Startschuss für zwei Altbau-Projekte in 1050 und 1100 Wien

Baubeginn: 46 neue Eigentumswohnungen in Margareten und Favoriten geplant

Wien (OTS) - Unweit des Siebenbrunnenplatzes und Arthaberplatzes liegen die neuesten Altbau-Projekte, an denen der Bauträger und Zinshausexperte 3SI Immogroup nun mit umfangreichen Bauarbeiten startet. Beide Gründerzeithäuser werden hochwertig und thermisch saniert sowie ans Fernwärmenetz angeschlossen, die Dachgeschoße ausgebaut. Knapp 50 hochwertige Eigentumswohnungen sollen bis Ende 2024 fertiggestellt sein.

Wenige Wochen nach dem Baubeginn am Gründerzeithaus THE LEGACY in der Landstraßer Hauptstraße 144 starten nun die Bauarbeiten am 1890 errichteten Altbau in der Siebenbrunnengasse 65 in Wien Margareten. „In den kommenden Monaten werden hier, neben den regulären Revitalisierungsmaßnahmen, neue Freiflächen mit Blick in den ruhigen Innenhof geschaffen, ein Lift eingebaut und der Stuck an der Fassade des Hauses wiederhergestellt“, beschreibt Christian Ziegler, Prokurist der 3SI Immogroup, das Bauvorhaben im 5. Bezirk. Nach Abschluss aller Baumaßnahmen werden 23 hochwertige Eigentumswohnungen mit Wohnflächen zwischen 30 m2 und 118 m2 in den Verkauf gelangen, darunter vier neu errichtete Dachgeschoßwohnungen mit großzügigen Dachterrassen.

In dem Gründerzeithaus Van-der-Nüll-Gasse 51 im 10. Wiener Gemeindebezirk werden bis Ende 2024 16 Altbauwohnungen mit Flächen zwischen 54 m2 und 70 m2 hochwertig saniert. Durch den zusätzlichen Ausbau des Dachgeschoßes werden sieben neue Wohnungen mit Wohnflächen bis zu 110 m2 und attraktiven Freiflächen geschaffen. Neben der umfangreichen thermischen Sanierung des Altbaus sollen, so Christian Ziegler, auch bei diesem Objekt alle Einheiten an das Wiener Fernwärmenetz angeschlossen und das ursprüngliche Fassadenbild wiederhergestellt werden.

Beide Bauprojekte eint, neben des zeitgleichen Baustarts, auch die zentrale städtische Lage. „Die Altbauten in der Siebenbrunnengasse und der Van-der-Nüll-Gasse sind infrastrukturell perfekt angeschlossen, besonders von der U5- und U2-Verlängerung in den kommenden Jahren werden die Bewohnerinnen und Bewohner stark profitieren“, betont Ziegler. Geschäfte des täglichen Bedarfs, grüne Parkanlagen, Restaurants und Bäder befinden sich im Umfeld beider Altbau-Projekte. Interessenten können sich unter vormerken @ 3si.at für laufende Projekt-Updates vormerken lassen.

