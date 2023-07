AVISO: Kooperation zwischen dem Österreichischen Bundesheer und Internet Service Providers Austria (ISPA)

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 1. August 2023, unterzeichnen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und die Vize-Präsidentin der ISPA, Natalie Ségur-Cabanac, eine Absichtserklärung zur intensiveren Zusammenarbeit. Die Pressekonferenz findet in der Interxion, dem führenden Rechenzentrum, in Wien statt.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund der örtlichen Sicherheitsbestimmungen ist die Mitnahme eines gültigen Lichtbildausweises (Führerschein, Reisepass oder Personalausweis) unbedingt erforderlich. Eine Anmeldung ist bis 27. Juli, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bundesheer.at verpflichtend.

Ablauf:

09:30 Uhr Eintreffen der Medienvertreter

10:00 Uhr Pressekonferenz mit Unterzeichnung der Absichtserklärung

Anschließend Besichtigung Interxion

11:30 Uhr Voraussichtliches Ende

Zeit& Ort:

Ab 09:30 Uhr Treffpunkt beim Eingang Interxion

Ruthnergasse 1b, 1210 Wien

