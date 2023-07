2 Jahre oekoreich.com: Erfolgreicher „Watchdog“ gegen Konzerne aus Industrie & Handel

Digitales Nachhaltigkeitsmagazin der Stiftung COMÚN mit über 125.000 Leser*innen monatlich, über 2,1 Millionen Reichweite im 2. Quartal 2023 in sozialen Netzwerken

Wien (OTS) - Das digitale Nachhaltigkeitsmagazin oekoreich.com kann auf zwei sehr erfolgreiche Jahre zurückblicken. Im April 2021 wurde es als unabhängige Plattform zur Wissensvermittlung & Bewusstseinsbildung mit den Schwerpunkten Tierschutz und Lebensmitteln ins Leben gerufen, inzwischen hat es sich entlang der vielfältigen Aktivitäten seiner Eigentümerin, der gemeinnützigen Bundesstiftung COMÚN, thematisch weiterentwickelt.

Ökologie und Nachhaltigkeit werden nun breiter umfasst, große Themenbereiche wie Klima & Umwelt, Landwirtschaft und Konsumentenschutz intensiv bearbeitet. Gleichzeitig werden Schwerpunkte in Bereichen wie Ernährung oder Textilien gesetzt, etwa im Rahmen der „Österreichischen Konsumdialoge“, die oekoreich.com medial dokumentiert, oder durch die Begleitung der Aktivitäten der „Österreichischen Initiative für ein Lieferkettengesetz“.

Starkes Wachstum bei Reichweiten

In den ersten zwei Jahren, von 1. April 2021 bis 31. März 2023, haben sich im Schnitt monatlich über 100.000 Leser*innen (Unique User lt. Matomo Analytics) bei oekoreich.com informiert. Inzwischen ist der Schnitt auf rund 125.000 Leser*innen pro Monat angewachsen (1. Halbjahr 2023), Tendenz weiter steigend. Neben den Zugriffen auf oekoreich.com ist die rasante Verbreitung der Inhalte in sozialen Netzwerken die wichtigste Kenngröße für die Reichweite der Plattform.

Mit aktuell über 130.000 Follower*innen verfügt oekoreich.com auf Facebook & Instagram über eine der größten einschlägigen Communities im deutschsprachigen Raum. Diese zeichnet sich zudem auch durch hohe Interaktionsraten aus. Alle Inhalte der Plattform werden hier unmittelbar ausgespielt. Allein in diesen beiden sozialen Netzwerken wurden im 2. Quartal 2023 (1.3. bis 30.6.2023) über 2,1 Millionen Menschen erreicht.

„Watchdog“: Unabhängigkeit im Fokus

Der Erfolg von oekoreich.com hängt an seiner Unabhängigkeit. Operativ von der stiftungseigenen COMÚN Media GmbH umgesetzt, befindet sich die Plattform im Eigentum der gemeinnützigen Bundesstiftung COMÚN. Dadurch ist die Einflussnahme von Staat, Interessenvertretungen oder politischen Parteien, auch finanzieller Natur, ausgeschlossen. Die Finanzierung erfolgt über Abonnements sowie aus Eigenmitteln der Stiftung.

„Gerade in stark von Lobbyinteressen dominierten Bereichen wie der Landwirtschaft oder dem Umweltbereich, in dem Konzerne aus Industrie & Handel mitunter vehement versuchen Einfluss zu nehmen, ist ein unabhängiger medialer Akteur wichtiger denn je. Unsere Plattform versteht sich in diesem Sinne als Watchdog gegenüber diesen Konzernen und scheut auch Konflikte mit ihnen nicht“ so Sebastian Bohrn Mena, Herausgeber von oekoreich.com.

Offene Redaktion

An der Erstellung der Inhalte der Plattform wirken seit ihrer Gründung zahlreiche Menschen aus unterschiedlichen Bereichen mit. Darunter finden sich teils exklusive und sehr umfangreiche Recherchen von preisgekrönten Journalist*innen ebenso wie Meinungsbeiträge von Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis. In die namentlich gekennzeichneten Beiträge wird aus Prinzip nicht eingegriffen, die Texte werden unverändert veröffentlicht.

Mehr Informationen zum Medium finden sich unter www.oekoreich.com.

