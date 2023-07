Brückensanierungen an der B 37 in Gföhl

Arbeiten abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - Die Bauarbeiten für die Sanierung von zwei Brücken bei Moritzreith und Rastbach im Zuge der Landesstraße B 37 im Gemeindegebiet von Gföhl sind abgeschlossen. Die Sanierungsmaßnahmen an den Brückenobjekten umfassten die Neuherstellung und Anpassung der bituminösen Deckschichten, um die Verkehrssicherheit und den Fahrkomfort zu erhöhen. Kleinere Betoninstandsetzungen wurden an Stützen, Flügeln, Widerlagern, der Tragwerksuntersicht und an den Randbalken durchgeführt. Abschließend wurde an den Brückenobjekten ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht. Die Bauarbeiten führte die Firma Porr aus Krems an der Donau durch. Die Gesamtbaukosten der Brückensanierungen betragen rund 300.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Die Landesstraße B 37 quert mit einem rund 60 Meter langen Plattentragwerk einen Weg und den Reislingbach bei Rastbach. Ebenso wird die L 7055 weiter nördlich von der B 37 durch ein Rahmentragwerk mit einer Stützweite von rund 25 Metern überspannt. Die beiden Brückenobjekte haben aufgrund ihres Alters und des hohen Verkehrsaufkommens massive Schäden an den bituminösen Belägen aufgewiesen. Um weitere Zeitschäden zu vermeiden, sowie einen optimalen und reibungslosen Verkehrsfluss zu ermöglichen, hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, diese beiden Brückenobjekte zu sanieren bzw. auf den letzten Stand der Technik zu bringen. Die Landesstraße B 37 ist in diesen Bereichen mit einem Verkehrsaufkommen von rund 9.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse