Sturm, Hagel, Orkanböen, Brände: Sondersendung „Newsroom Spezial – Wetterwahnsinn in Europa“ heute, 19:55 Uhr auf Joyn, PULS 4 & PULS 24

Programmänderung aus akt. Anlass: PULS 24 berichtet live von den Bränden auf Rhodos. Ehem. ZAMG-Direktor Staudinger spricht im PULS 24 Studio über die drohenden Unwetter in Österreich

Wien (OTS) - Die Feuer in Griechenland toben: Auf der auch bei Österreicher:innen beliebten Ferieninsel Rhodos waren am Samstag bei einer der größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte Griechenlands rund 20.000 Menschen aus dem Südosten der Insel in Sicherheit gebracht worden. Auch auf der beliebten Ferieninsel Korfu sind Großbrände ausgebrochen. Etwa 1.000 Urlauber:innen und Einwohner:innen wurden in der Nacht auf Montag bereits evakuiert. Sturm, Hagel, Orkanböen: Starke Gewitter haben Österreich, Italien und Kroatien die vergangenen Tage in Atem gehalten. Für heute, Montag, wurde erneut eine Unwetterwarnung für Österreich ausgesprochen. Am Nachmittag sollen starke Gewitter mit Orkanböen über weite Teile des Landes hinwegfegen.

PULS 4, PULS 24 und Österreichs SuperStreamer Joyn ändern aus aktuellem Anlass ihr Programm und zeigen heute, 24. Juli, um 19:55 Uhr ein „Newsroom Spezial – Wetterwahnsinn in Europa“ zu den andauernden Wetterextremen in Europa - von der verheerenden Lage aufgrund der Brände in Griechenland bis hin zu den drohenden Unwettern in Österreich.

PULS 24 Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz ist live vor Ort in Rhodos, berichtet über die aktuelle Lage und spricht mit Einsatzkräften, Einheimischen und Urlauber:innen. Via Video zugeschaltet ist der Salzburger Landesfeuerwehrkommandant Günter Trinker, der bereits in der Vergangenheit Einsätze in Griechenland koordiniert hat. Zu Gast im Studio bei PULS 24 News-Anchor Thomas Mohr ist der ehemalige Direktor der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), Michael Staudinger, der die aktuellen Wetterextreme in Österreich und Europa analysiert.

Um 20:15 Uhr zeigen PULS 24 & Joyn kurzfristig die Dokumentation „Die Macht des Feuers – Wenn Europa brennt“, in der der Frage nachgegangen wird, was getan werden muss, um Brandkatastrophen in Europas Natur- und Stadtzentren in Zukunft zu verhindern.

„Newsroom Spezial – Wetterwahnsinn in Europa“ heute, 24. Juli, ab 19:55 Uhr auf Joyn, PULS 4 & PULS 24

Rückfragen & Kontakt:

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com