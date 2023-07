FPÖ – Steger gratuliert Sepp Straka und Felix Gall zu ihren außergewöhnlichen sportlichen Leistungen!

Sportminister Kogler findet wieder einmal nicht statt

Wien (OTS) - „Der Golfer Sepp Straka und Radrennfahrer Felix Gall zeigten der Welt einmal mehr, dass österreichische Sportler nicht nur Ski fahren können. Beide Ausnahmesportler durften sich bei ihren Erfolgen mitten unter den Besten der Besten finden und das gibt Motivation für die nächsten Leistungsschritte. Der geteilte zweite Rang von Sepp Straka bei den 151. British Open, immerhin eines der vier Major-Turniere, ist für einen österreichischen Spieler ein absolutes Novum. Felix Gall zeigte auf der 110. Tour de France, was in ihm steckt. Mit Rang acht in der Gesamtwertung und Platz zwei in der Bergwertung sorgte er für Aufsehen, wobei er auf der Königsetappe sogar als schnellster Fahrer ins Ziel kam“, zeigte sich die freiheitliche Sportsprecherin NAbg. Petra Steger stolz.

Typisch für die schwarz-grüne Chaostruppe sei indes, dass der grüne Sportminister Kogler kein einziges Wort zu diesen Achtungserfolgen finde. „Kogler ist nicht nur als Vizekanzler zu disqualifizieren, sondern auch als Sportminister ist er völlig ungeeignet und bestünde nicht einmal die Aufnahmeprüfung für die Reservebank – eine Schande für unser Land und unsere Sportler!“, so Steger.

