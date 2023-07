Reisen mit Naturgenuss

Camping-Urlaub in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Für viele Menschen ist Campen der Inbegriff von Freiheit, Unabhängigkeit und Naturgenuss. In Niederösterreich gibt es über 50 Campingplätze − direkt am Badesee gelegen, mit Blick auf die Berge, nah an der Stadt oder idyllisch mit Sicht auf die Donau. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erklärt dazu: „Niederösterreich hat für alle das passende Urlaubsangebot. Das gilt besonders für unsere Campinggäste, die das Naturerlebnis in Niederösterreich schätzen. 52 Campingplätze gibt es in Niederösterreich sowohl mit kostengünstigen Angeboten als auch für gehobene Ansprüche. In Niederösterreich kommen alle Campingfans auf ihre Kosten. Neun Plätze entsprechen selbst den höchsten Qualitätsansprüchen und punkten zum Beispiel mit barrierefreien Räumen, Grill- und Spielplätzen, Wickelplätzen für Babys, E-Bike-Ladestationen, Service für Haustiere und vielem mehr. Vor allem sind überall in Niederösterreich viele attraktive Ausflugsziele und Bademöglichkeiten ganz in der Nähe.“

Von den 52 Campingplätzen, die in der Fachgruppe Freizeit und Sportbetriebe der Wirtschaftskammer gelistet sind, wurden 19 in den internationalen ADAC-Campingführer aufgenommen. Dort sind über 5.500 Campingplätze in 34 europäischen Ländern nach einheitlichen Kriterien bewertet. Neun Campingplätze in Niederösterreich haben drei Sterne erreicht, erfüllen somit strenge Kriterien und genügen auch höchsten Kundenansprüchen nach Platz- und Sanitärangebot sowie Infrastruktur für die Freizeitgestaltung. Diese besten Campingplätze Niederösterreichs befinden sich in Groß Gerungs, Kaumberg, Klosterneuburg, Neusiedl bei Pernitz, Poysdorf, Purgstall, St. Pölten, Traisen und Tulln und sind auch auf der Website www.niederoesterreich.at/camping genau beschrieben.

Andreas Purt, Geschäftsführer von Mostviertel Tourismus, ist überzeugt: „Die Unabhängigkeit und Reisefreiheit schätzen viele Menschen beim Campen besonders. Viele suchen aber auch das intensive Naturerlebnis und die spezielle Atmosphäre oder den 'Hauch der Ferne', der auf Campingplätzen zu spüren ist. Im Mostviertel sind die Campingplätze gut in die herrliche Landschaft eingebettet und auch für Gäste mit hohen Ansprüchen ein toller Anreiz, zu kommen und auf eigene Faust die Schönheiten der Region zu entdecken.“

Campen liegt im Trend: Im Jahr 2022 wurden in Niederösterreich von den 6.598.348 Nächtigungen allein 254.951 Nächtigungen durch Campinggäste verbucht, das ergibt beim Campen ein Plus von 18,3 Prozent zum Jahr davor. Auch die Entwicklung im heurigen Jahr ist erfreulich: Von Jänner bis Mai 2023 gab es in Niederösterreich 45.288 Nächtigungen auf Campingplätzen, das entspricht einer Steigerung von 13,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – und das, obwohl Camping sich auch in Pandemie-Zeiten einer stabilen Nachfrage erfreute, waren Abstand-Halten und Selbstversorgung ja ein wichtiges Argument für Sicherheit. Sogar im Vergleich zum Vorkrisen-Niveau mit dem bisher besten Tourismusjahr 2019 ergibt sich beim Campen noch ein Plus von 8,2 Prozent im bisherigen Jahresverlauf.

Insgesamt wurden heuer bisher 2.528.927 Nächtigungen in Niederösterreich verzeichnet – vor allem von inländischen Gästen, aber auch durch solche aus Deutschland, Ungarn, der Slowakei, Polen und Tschechien. Hier gibt es heuer beachtliche Steigerungen in der Nächtigungsstatistik – dies spiegelt sich grob auch in der Bilanz der Campingbetriebe wider.

Die aktuelle Tourismus-Statistik sorgt in der Branche also für Zufriedenheit. Auch auf den Campingplätzen ist die Buchungslage gut, die Stimmung unter den Betreibern ebenfalls. Das Comeback der ausländischen Gäste, allen voran jene aus Osteuropa, ist besonders gelungen. Die Campingkarte mit Übersicht und Beschreibung aller niederösterreichischen Campingplätze wurde daher heuer auch in mehreren Fremdsprachen veröffentlicht.

Einer der besten Campingplätze in Niederösterreich ist das Aktiv Camp Purgstall von Karl Heinz Kaiser. Er ist Branchensprecher bei der Wirtschaftskammer NÖ und Obmann des Verbands der Campingwirtschaft Niederösterreich: „Nur 50 Stellplätze auf fast 2,9 Hektar Gesamtfläche garantieren viel Bewegungsfreiheit und ein Optimum an Komfort. Badebiotop, Kinderspielplatz, Minizoo, Bocciabahn, Tischtennis-, Volleyball- und Fußballplätze sorgen für kurze Weile bei kleinen wie bei großen Gästen, im Restaurant kann man sich gerne verwöhnen lassen und wer nach dem Dinner noch etwas Bewegung braucht, ist mit Leihrädern und e-Bikes bestens versorgt. Ganz neu ist auch die Kooperation mit dem Kurioseum, ein interaktives und kindgerecht spannendes Science Center und Event Space zum Thema Naturwissenschaften. Campinggäste haben bei Schlechtwetter freien Eintritt.

Die Campingkarte mit Reisetipps ist bei der Niederösterreich Werbung unter 02742/ 9000-9000 sowie im Online-Shop kostenlos erhältlich. Sie kann auch online durchgeblättert werden, dies ist auf Ungarisch, Slowakisch, Polnisch und Tschechisch möglich.

Weitere Informationen: Niederösterreich Werbung, Silvia Hraby, Tel:

+45 (0) 2742 - 9000 – 19844, E-Mail silvia.hraby @ noe.co.at, www.niederoesterreich.at/camping

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse