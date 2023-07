Vietnams Präsident trug sich ins Goldene Buch der Stadt Wien ein

Ludwig: „Besuch ist wichtiger Schritt für Erhalt und Ausbau der Beziehungen zwischen Wien und Hanoi“

Wien (OTS/RK) - Der Präsident der Sozialistischen Republik Vietnam, Vo Van Thuong, hat sich heute, Montag, ins Goldene Buch der Stadt Wien eingetragen. Bürgermeister Michael Ludwig empfing gemeinsam mit seiner Gattin Irmtraud Rossgatterer und hochrangingen Vertreter*innen der Stadt Wien das Staatsoberhaupt samt Delegation im Stadtsenatssitzungssaal des Rathauses.

In seiner Ansprache erinnerte Ludwig daran, dass sich bereits einer der Vorgänger im Amt des vietnamesischen Präsidenten, Nguyen Minh Triet, 2008 ins Goldene Buch der Stadt Wien eingetragen hatte, und bezeichnete diesen feierlichen Akt als „symbolisches Zeichen von gegenseitiger Verbundenheit und Respekt“. Die Beziehungen zwischen Vietnam und Österreich würden seit vielen Jahrzehnten auf einem „soliden Fundament“ stehen, Österreich habe als eines der ersten westlichen Länder bereits 1972 – noch während des Vietnamkrieges – diplomatische Beziehungen mit Vietnam aufgenommen.

Aber auch auf Wiener Ebene seien 2007 mit dem Besuch des vietnamesischen Außenministers im Rathaus und einem „intensiven Austausch zu den Themen Verwaltung, Stadtplanung und Umweltschutz“ Brücken zu Vietnam geschlagen worden. Finanziell von der Stadt Wien unterstützt wurden eine wissenschaftliche Konferenz 2018 zum Leben und Wirken Ho Chi Minhs und ein Symposium in der Diplomatischen Akademie 2022, erläuterte Ludwig. „Ich freue mich, dass es gemeinsame Überlegungen gibt, die Beziehungen zwischen Wien und Hanoi auf kommunaler Ebene zu vertiefen. Es gibt – auf Basis der guten Beziehungen der Vergangenheit – viele Themen, die wir zum Wohle der Menschen ausbauen und für die Zukunft schöpferisch weiterentwickeln können“, so Wiens Bürgermeister.

Abschließend stellte Ludwig fest, dass die Eintragung ins Goldene Buch eine hohe Wertschätzung für die Bundeshauptstadt sei. Vietnams Präsident, der in Begleitung seiner Gattin Phan Thi Thanh Tam erschienen war, bedankte sich beim Wiener Stadtchef für den freundlichen Empfang im Rathaus und bezeichnete Wien als „lebenswerte, grüne und friedvolle Stadt voller Schönheit“. Vo Van Thuong gab der Hoffnung Ausdruck, dass in Zukunft die Zusammenarbeit zwischen den beiden Hauptstädten vor allem in den Bereichen Tourismus, Kunst und Kultur, Stadtverwaltung und Umwelt weiter vertieft werden könne. Zum Abschluss lud Vietnams Präsident Bürgermeister Ludwig zum Gegenbesuch nach Hanoi ein.

Präsident Vo Van Thuong ist derzeit zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Österreich, unter anderem zu Empfängen bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg, im Parlament und beim burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in Eisenstadt.

