Ehrenamt ist Ehrensache: Mehr als 1.400 Freiwillige in der NÖ LGA aktiv

LR Teschl-Hofmeister: Ehrenamtliche schaffen echte Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Pflegezentren

St. Pölten (OTS/NLK) - Mehr als 1.400 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereichern das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner in den NÖ Pflegezentren und unterstützen ihre Mitmenschen in den verschiedensten Bereichen. „Eine hochwertige medizinische und pflegerische Versorgung ist die Grundvoraussetzung in unseren niederösterreichischen Pflegezentren. Aber um für unsere Bewohnerinnen und Bewohner eine echte Lebensqualität zu schaffen, ist die wertvolle Arbeit der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer unersetzlich. Ich freue mich, dass sich mehr als 1.400 Freiwillige in unseren Einrichtungen sozial engagieren und diese zu einem Ort des Miteinanders und der Geborgenheit machen. Ihnen gebührt größter Dank und Anerkennung“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Das Ehrenamt stellt eine wesentliche Säule in der Struktur der NÖ Pflegezentren dar. Mit ihrem Einsatz tragen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu bei, den Genesungsprozess bei Krankheiten zu beschleunigen und das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner zu steigern. Die Möglichkeiten zu helfen sind vielfältig: Von gemeinsamen Spaziergängen und Gartenarbeit über Basteln, Bingo und Besuchsfahrten bis hin zu Einzelgesprächen erstrecken sich die Aufgaben. Zudem werden regelmäßig Ausflüge und Veranstaltungen organisiert. Aber auch im Hintergrund passiert viel:

Mithilfe beim Essen, handwerkliche Tätigkeiten, Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit, Textildienst und vieles mehr. Mit allen Aufgaben sorgen die engagierten Damen und Herren für Abwechslung in den Pflegezentren und schenken ihren Mitmenschen Freude.

„Manchmal reicht es einfach den Bewohnerinnen und Bewohnern zuzuhören und mit ihnen über ihre Sorgen und Anliegen zu sprechen. Ich freue mich, dass bei uns über 60 Ehrenamtliche einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten“, so der Ehrenamtsmanager im Pflege- und Betreuungszentrum Melk und Geschäftsführer Verein Hospiz Johannes Preissl.

Koordiniert werden die freiwilligen Helfer über die Ehrenamtsmanagerinnen und Ehrenamtsmanager an den einzelnen Standorten. Sie organisieren nicht nur Schulungen und führen Gespräche mit den Ehrenamtlichen, sondern sorgen auch dafür, dass die richtigen Bewohnerinnen und Bewohner mit den richtigen ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen. Denn jeder, der helfen möchte soll das tun was ihm liegt und woran er oder sie Spaß hat. Besonders stolz ist die NÖ Landesgesundheitsagentur darauf, dass sich in den letzten Jahren auch immer mehr junge Menschen für ehrenamtliche Tätigkeiten begeistern. Sie bringen viele neue Ideen ein und können dabei gleichzeitig selbst bereichernde Lebenserfahrung sammeln.

Nähere Informationen und wie auch jeder und jede mithelfen kann, gibt es unter www.ehrenamt.noe-lga.at.

