„kreuz und quer“-Doku „Liebe ist nichts für Feiglinge“ am 25. Juli um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Wenn zwei Menschen sich dazu entschließen, den Rest ihres Lebens gemeinsam zu verbringen, ist selten vorhersehbar, welche Schwierigkeiten und Hindernisse auf sie zukommen werden. Und im Rückblick fragt man sich bisweilen, wie diese Schwierigkeiten und Hindernisse gemeistert wurden. In der „kreuz und quer“-Dokumentation „Liebe ist nichts für Feiglinge“ hören Michael Cencig und Birgit Foerster am Dienstag, dem 25. Juli 2023, um 22.35 Uhr in ORF 2 fünf Paaren dabei zu, wie sie sich solche(n) Fragen stellen.

Wie haben sie es geschafft, jahrelang unfreiwillig getrennt zu sein, jahrelang betrogen zu werden, jahrelang nicht im selben Land leben zu dürfen? So unterschiedlich die Problemstellungen, so unterschiedlich die Lösungen. In jedem Fall gibt es mehrere Antworten auf die Frage nach dem Gelingen, mehrere Faktoren, die ausschlaggebend dafür sind, dass die Paare nach wie vor zusammen sind. Einer dieser Faktoren ist in jedem Fall die Liebe – die stets größer war als selbst das größte Problem.

