„Der Soundtrack deines Sommers“: Filme zum Mitsingen ab 29. Juli in ORF 1

Mit: „Bohemian Rhapsody“, „Rocketman“, „A Star Is Born“, „Grease“, „La La Land“, „Yesterday“ u. v. m.

Wien (OTS) - „Your Song“ von Elton John, „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper, „I Will Always Love You“ von Whitney Houston, „Summer Nights“ von Olivia Newton-John und John Travolta oder „Yellow Submarine“ von den Beatles – Ohrwürmer sind garantiert, wenn ORF 1 am Samstag, dem 29. Juli 2023, mit der Filmleiste „Der Soundtrack deines Sommers“ startet. Bis Ende August stehen zwölf Filme zum Mitsingen auf dem Programm – darunter „Rocketman“ und „A Star Is Born“, „Bodyguard“ und „Grease“ oder „Bohemian Rhapsody“ und „Yesterday“.

Das Programm „Der Soundtrack deines Sommers“ in ORF 1 im Detail:

„Rocketman“ (Samstag, 29. Juli, 20.15 Uhr)

„A Star Is Born“ (Samstag, 29. Juli, 22.10 Uhr)

„The High Note – Glaub an deinen Traum“ (Samstag, 29. Juli, 0.20 Uhr)

„Pretty Woman“ (Samstag, 5. August, 20.15 Uhr)

„Bodyguard“ (Samstag, 5. August, 22.15 Uhr)

„Dirty Dancing“ (Samstag, 19. August, 20.15 Uhr)

„Grease“ (Samstag, 19. August, 21.55 Uhr)

„Cats“ (Samstag, 19. August, 23.40 Uhr)

„Ich war noch niemals in New York“ (Samstag, 26. August, 20.15 Uhr) „La La Land“ (Samstag, 26. August, 22.15 Uhr)

„Bohemian Rhapsody“ (Sonntag, 27. August, 20.15 Uhr) „Yesterday“ (Sonntag, 27. August, 22.25 Uhr)

