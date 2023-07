Twin City Liner: Mit dem Lehrlings-Special günstiger nach Bratislava

Wien (OTS/RK) - Lehrlinge profitieren ganzjährig von 50 % Rabatt auf das Ticket für den Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. Rund 3.000 Lehrlinge haben dieses besondere Angebot bereits genutzt.

Endlich Sommer und Auszeit. Ideal für einen Tagesausflug nach Bratislava, eine Stadt mit jeder Menge Kultur, lässigen Lokalen und coolen Shoppingcentern, die auch am Sonntag geöffnet haben. Ein besonderes Reiseerlebnis bietet der moderne Twin City Liner. Nur 75 Minuten benötigt der Schnell-Katamaran nach Bratislava, retour nach Wien dauert die unvergessliche Fahrt 90 Minuten – und das von Stadtzentrum zu Stadtzentrum. Bei Vorlage eines gültigen Lehrlingsausweises gibt es 50 % Ermäßigung auf den Ticket-Vollpreis exkl. Hafentaxen auf alle Fahrten in der Saison 2023. Das Angebot ist die perfekte Gelegenheit für einen Trip mit den besten Freund*innen. Aktuelle Ausflugtipps gibt’s im laufend aktualisierten Twin City Blog auf www.twincityliner.com .

„Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen, die wir dringend benötigen. Sie leisten bereits in ihrer Ausbildung viel wertvolle Arbeit und stärken damit den Wirtschaftsstandort Wien. Daher freut es mich besonders, dass der Twin City Liner mit seinem Lehrlings-Special den Jungen etwas zurückgibt und ihnen neben der harten Arbeit auch etwas Vergnügen ermöglicht“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

„Rund 33 Lehrlinge erlernen derzeit einen Lehrberuf in einem der Wien Holding-Unternehmen. In 15 verschiedenen Berufsbildern erhalten sie das Rüstzeug für den Erfolg in der Arbeitswelt. Neben Ausbildungs- und Arbeitsplätzen bietet die Wien Holding auch viele Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung, wie zum Beispiel eine Fahrt mit dem Twin City Liner in unsere Nachbarstadt Bratislava“, so Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer.

„Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien bietet Lehrlingen vielfältige berufliche Zukunftsperspektiven und wurde bereits mehrfach als besonders attraktiver Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet. Mit dem Lehrlings-Special ermöglichen wir es jungen Menschen kostengünstig zu reisen – ein wichtiger Weg, um neue Erfahrungen machen zu können“, so Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Generaldirektor-Stellvertreter Reinhard Karl.



Komfortabel reisen mit dem Twin City Liner

Der Twin City Liner, das schnellste und modernste Schiff auf der Donau, bietet 250 Sitzplätze und pendelt in nur 75 Minuten Fahrzeit von der Schiffsstation City am Schwedenplatz auf seiner Stammstrecke zwischen Wien und Bratislava. An Bord des Schnellkatamarans kann die Captain‘s Lounge am Oberdeck, die über komfortable Bestuhlung und fix installierte Tische verfügt, bequem über eine innen liegende Verbindung erreicht werden. Das Hauptdeck überzeugt mit Premium-Sitzen. Auf beiden Decks gibt es moderne Aufladestationen für elektronische Geräte sowie WLAN.

Ticketbuchungen

Tickets für den Twin City Liner (inkl. „Lehrlings-Special“) können telefonisch unter +43 (0)1 904 88 80 bzw. online unter www.twincityliner.com gebucht werden.

