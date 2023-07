Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

208 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 23. Juli 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Motorradlenker, ein Klein-Lkw-Lenker, ein Microcarlenker und ein Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 18. Juli 2023, im Bezirk Imst, Tirol, bei dem eine 55-jährige Pkw-Lenkerin aus den Niederlanden getötet wurde. Die 55-Jährige überholte mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit einen Lkw und kam durch eine ruckartige Lenkbewegung ins Schleudern, wodurch sie auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender, holländischer Pkw-Lenker konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal in den schleudernden Pkw, welcher durch die Wucht des Aufpralls ausgehebelt wurde und auf dem Dach im Straßengraben zum Stillstand kam. Die 55-Jährige konnte nur mehr tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Insassen des entgegenkommenden Pkw wurden mit teils schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße L und zwei auf einer Landesstraße B ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und je einer im Burgenland, Oberösterreich und Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in jeweils einem Fall Überholen, Unachtsamkeit/Ablenkung und eine Vorrangverletzung. Bei zwei tödlichen Unfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 23. Juli 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 208 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 217 und 2021 179.

