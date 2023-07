Die Formel der AVITA Saunakompetenz

Beste Saunameister:innen gepaart mit einer der schönsten Saunalandschaften Österreichs ergeben pures Saunavergnügen!

Bad Tatzmannsdorf (OTS) - Geballte Saunakomeptenz

Dass das AVITA Resort in Sachen Saunakompetenz ganz weit oben mitspielt, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Mit seinen insgesamt 24 Saunen im gesamten Resort, darunter besondere Spezialitäten wie die Schneesauna oder die Uhudler-Sauna, einem eigenen Saunabereich nur für Frauen – dem Lady’s Spa – und dem weitläufigen Sauna Garten Eden, wo Nacktsonnen und Nacktbaden zum Erlebnis wird, schlagen Herzen aller Saunafans und jener, die es noch werden wollen, höher! Neben der Vielfalt gibt es aber noch einen weiteren Erfolgsfaktor dieser ganz besonderen Saunawelt, nämlich das Saunateam mit seinen kompetenten Saunameister: innen!

Aufguss ist eben nicht gleich Aufguss – eine fachlich fundierte Ausbildung und die nötige Portion Leidenschaft sind unabdingbar für das perfekte Aufgusserlebnis!

AVITA Saunameisterinnen prämiert

Gleich zwei Saunameisterinnen des AVITA Resort dürfen sich über Auszeichnungen freuen. Laura Szabados konnte bei den „Aufguss Masters“ in Bad Hofgastein mit ihrem Show Aufguss „Wonder Woman“ den dritten Platz erzielen! Beim Wettbewerb wurden unterschiedliche Kriterien von sechs internationalen Experten beurteilt, darunter: Professionalität, Hitzesteigerung, Wedel-Techniken, Duftauswahl, Thema, Showelemente sowie Emotionen/Kreativität/Atmosphäre. Manuela Schwarz konnte mit ihren Wohlfühl-Aufgüssen punkten und erhielt den Sauna Oscar in der Kategorie „Beliebteste Saunameisterin 2023“. Persönlichkeiten, die bei Saunagästen besondere Eindrücke hinterlassen haben, werden damit ausgezeichnet.

Im AVITA Resort erwartet Gäste des Sauna Garte Eden ein abwechslungsreiches Saunaprogramm mit geführten Spezialaufgüssen durch prämierte Saunameister: innen, mit denen Schwitzen zur Zeremonie wird.



Absolut einzigartig: Uhudler-Sauna



Mit der Uhudler-Sauna begegnen Sie einem Stück burgenländischer Kulturgeschichte im Sauna Garten Eden. Die Gemütlichkeit und Geselligkeit, die seit jeher mit dem Uhudler verbunden ist, sind wesentliche Charakteristika der südburgenländischen Mentalität. Zwei finnische Saunen sind dem spritzigen Unikat aus dem Südburgenland gewidmet. Und der Uhudler? Keine Sorge, wir gießen nicht damit auf – Sie genießen die Spezialität als erfrischenden Abschluss eines Sauna-Rituals oder als Uhudler-Spritzer an der Saunabar.

Sanfte Abkühlung in Österreichs erster Schneesauna

Die Schneesauna im Sauna Garten Eden ermöglicht durch die Kombination aus trockener Kälte und weichem Schnee eine sanfte Abkühlung nach dem Saunagang und bringt auf diese Weise den Körper zurück auf Normaltemperatur. Der Vorteil liegt im schonenden Abkühlen, also ohne Schock für den Organismus, inmitten einer angenehmen Atmosphäre. Im „Snow Room“ herrschen konstant -5 bis -11 Grad und der laufend frisch produzierte Schnee kann zur zusätzlichen Abkühlung zum Einreiben des Körpers verwendet werden.

Saunieren auch im Sommer

„Saunieren fördert das Wohlbefinden und die Gesundheit“- das ist weitläufig bekannt. Klassischerweise wird vorwiegend bei kälteren Außentemperaturen die wohltuende Hitze gesucht. Im Sommer setzt man auf Erfrischung und Abkühlung, ein Saunagang kommt da nur wenigen in den Sinn. Dabei bringt Saunieren im Sommer zahlreiche positive Effekte mit sich, so ist es unter anderem das perfekte Hitzetraining. Zusätzlich fördert es das Immunsystem, regt den Stoffwechsel an, trainiert das Herz-Kreislaufsystem, entspannt und macht einfach glücklich.

Nach dem Saunagang wird die kleiderlose Freiheit im großzügigen Außenbereich des Sauna Garten Eden genossen. Sonne tankt man im großzügigen Nacktschwimmbecken, auf weitläufig begrünten Liegeflächen und in stimmungsvollen Ruhebuchten - das südburgenländische Paradies auf Erden!

