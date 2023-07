ROBBIE WILLIAMS BEIM SKI OPENING SCHLADMING-DACHSTEIN

Robbie Williams, bei der Pressekonferenz zum Ski Opening in Schladming: „Austria is a secret that‘s too well kept from the rest of the world!“

Schladming (OTS) - Am 7. und 8. Dezember 2023 kommt ein Weltstar nach Schladming und das Ski Opening Schladming-Dachstein zurück auf die große Bühne! Superstar Robbie Williams macht nach seiner Welttournee für zwei Zusatzkonzerte Halt in Österreich und die Leutgeb Entertainment Group bringt gemeinsam mit der Region Schladming-Dachstein und der Schladminger 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm) eine Bühnenshow der Superlative ins Planai Stadion. Ein einzigartiges Sensationskonzert in unvergleichlicher Kulisse ...



>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein



Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse @ schladming-dachstein.at