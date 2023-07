Seniorenrat fordert Wertgarantie für Pensionsantritte 2024 und 2025

Präsidenten Kostelka und Korosec verlangen nationalen Konsens

Wien (OTS) - Einen Lösungsvorschlag zur Problematik der zu erwartenden hohen Pensions-Wertverlust aller Österreicherinnen und Österrreicher, die 2024 und 2025 in Pension gehen werden, haben die beiden Präsidenten des Österreichischen Seniorenrats, der heuer geschäftsführende Dr. Peter Kostelka und LA Abg. Ingrid Korosec: eine Wertgarantie für die Pensionsjahrgänge 2024 und 2025.

Das Problem: Alle, die 2024 und2025 in Pension gehen werden, haben massive finanzielle Verluste zu erwarten, da die Berechnung der jährlichen Aufwertungszahl für das Pensionskonto der aktuellen Teuerungsentwicklung um mehrere Jahre hinterherhinkt. In Zeiten stabiler, mäßiger Inflation ist das kein Problem. Jetzt – bei anhaltend hoher Inflation schon. So kommt es, dass der Aufwertungswert, der den Wert einer Pension garantieren soll, 2024 nur 3,4 Prozent sein wird.

Die beiden Präsidenten des Seniorenrats fordern in diesem Zusammenhang einen nationalen Konsens, dass die bestehende Gesetzeslage betreffend Aufwertungszahl durch die Einführung einer „Wertgarantie“ für die Pensionen ergänzt werden müsse. Es dürfe nicht sein, dass, so wie in den Medien heute dargestellt, zwei Personen mit demselben Karriereverlauf so unterschiedliche Pensionen beziehen, nur weil die Berechnungsformeln für die Pensionsanpassung auf der einen und für die Aufwertungszahl auf der anderen Seite so unterschiedlich sind.

300.000 Österreicherinnen und Österreicher sind davon in den nächsten beiden Jahren betroffen. Zu viele, um diesem ernsthaften Problem nicht eine gemeinsame gerechte Lösung zukommen zu lassen, sind die beiden Seniorenrats-Präsidenten überzeugt.

