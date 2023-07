162 ökologische Vorbildgemeinden und 80 Schaugärten in Niederösterreich ausgezeichnet

LH Mikl-Leitner: "Gemeinden sorgen mit viel Kompetenz, Einsatz und Herzblut für Lebensqualität und Umweltschutz in Niederösterreich"

St. Pölten (OTS/NLK) - Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Unsere Gemeinden sorgen mit viel Kompetenz, Einsatz und Herzblut für Lebensqualität und Umweltschutz in Niederösterreich. Mit der Auszeichnung ‚Goldener Igel‘ von ‚Natur im Garten‘ wird das Thema öffentliche Grünraumpflege sowie der Klima-, Arten- und Umweltschutz vor den Vorhang geholt. Herzliche Gratulation an jene 162 Gemeinden im ganzen Bundesland, die im vergangenen Jahr ihre umfangreichen Leistungen zertifizieren haben lassen. Ebenso sind unsere ‚Natur im Garten‘ Schaugärten Wohlfühl- und Inspirationsoasen für Landsleute und Touristen, von denen ebenso 80 ausgezeichnet wurden.“

162 „Natur im Garten“ Gemeinden dokumentieren und evaluieren ihre Leistungen der öffentlichen Grünraumpflege nach den Kriterien der Bewegung „Natur im Garten“. Diese ist als Verpflichtung gegenüber Klima-, Arten- und Umweltschutz zu verstehen. Durch die weitreichenden Maßnahmen wurde den 162 Gemeinden nun die höchste Auszeichnung von „Natur im Garten“ zuteil, der „Goldene Igel“.

„Neun von zehn Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind der Ansicht, dass die naturnahe öffentliche Grünraumgestaltung weiter ausgebaut werden soll. Für die Lebensqualität unserer Landsleute werden öffentliche Grünflächen gerade in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger. Danke an 162 Gemeinden für ihr besonderes Engagement. Gemeinsam mit den Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern ist Niederösterreich das ökologische Gartenland Nummer eins in Europa“, betont sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner anlässlich der Auszeichnungen.

„Natur im Garten“ legt großen Wert auf biologische Vielfalt und Gestaltung mit heimischen und ökologisch wertvollen Pflanzen gelegt. Mit dem „Goldenen Igel“ werden jene Gemeinden und Schaugärten ausgezeichnet, die während eines Jahres diese Kriterien von „Natur im Garten“ zu 100% erfüllen, ihre Leistungen dokumentieren und sich einer Begutachtung unterziehen.

Aktuell pflegen 482 Städte und Gemeinden von insgesamt 573 in Niederösterreich ihre Grünräume ausschließlich mit biologischem Pflanzenschutz und arbeiten nach ökologischem Unkrautmanagement. Damit wird ein aktives Zeichen für ökologisches Bewusstsein, Artenvielfalt und Umweltschutz gesetzt. Diese Grünflächen sind für Bewohnerinnen und Bewohner als auch für Nützlinge oft wichtige Orte für mehr Lebensqualität.

Niederösterreich bietet aber auch eine große Vielfalt an Gartenerlebnissen an. Diese reicht von Schlossgärten, Themen- oder Erlebnisgärten, Parkanlage, private Gärten, Stifts- und Klostergärten, Obst-, Gemüse- und Kräutergärten bis zur ökologischen Gartenschau. Jährlich werden jene Schaugärten mit der beliebten Auszeichnung „Goldener Igel“ ausgezeichnet, die die drei Kernkriterien von ‚Natur im Garten‘ umsetzen und in Qualität und Umfang überzeugen.

„Der Erfolg von 80 ‚Goldenen Igeln‘ an ‚Natur im Garten‘ Schaugärten ist maßgeblich auf unsere großartige Gartenkultur und die liebevolle Pflege der Schaugärtnerinnen und Schaugärtner zurückzuführen“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner anlässlich der Auszeichnung.

Weitere Informationen: Mag. Franz-Xaver Hebenstreit, Presse „Natur im Garten“, Tel. +43 676 848 790 737, franz.hebenstreit @ naturimgarten.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse