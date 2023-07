FPÖ – Seidl: Wann handelt Bürgermeister Ludwig endlich und entlässt seinen unfähigen Stadtrat Hacker?

Nach unzähligen Missständen im Wiener Gesundheitssystem muss dringend gehandelt werden

Wien (OTS) - Der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl, fordert SPÖ-Bürgermeister Ludwig auf, in seinem Elfenbeinturm aufzuwachen und endlich seinen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zu entlassen. „Die täglichen Horrormeldungen aus den Spitälern des Wiener Gesundheitsverbundes scheinen nicht bis zu ihm durchzudringen. „Fehlende Ärzte, Pflegekräfte und weiteres medizinisches Personal in den Gemeindespitälern, Streiks von engagierten und ausgepowerten Mitarbeitern, übervolle Ambulanzen, Gangbetten und Betten- sowie Stationssperren, monatelange Wartezeiten auf dringend notwendige Operationen sind nur einige Beispiele für die desaströse Situation. Jeder einzelne dieser Punkte würde in jeder anderen Stadt reichen, um die Verantwortlichen zu hinterfragen. Aber Wien ist anders - hier kann der unfähige Stadtrat samt seinem inkompetenten roten Management im Wiener Gesundheitsverbund (WiGeV) weiter herumdilettieren und der Bürgermeister schaut zu“, kritisiert Seidl.



Der freiheitliche Gesundheitssprecher verlangt weiters, auch die schon fast täglichen Gefährdungsanzeigen der Spitalsmitarbeiter endlich ernst zu nehmen. „Diese werden von Hacker und seinen Gefolgsleuten nicht einmal mehr ignoriert, obwohl sie bedeuten, dass die Gesundheitsversorgung der Patienten nicht mehr gewährleistet ist. Es ist ein Skandal, dass Bürgermeister Ludwig trotz dieser dramatischen Situation völlig untätig bleibt und den Gesundheitsstadtrat weiter im Amt lässt“, so Seidl, der einen sofortigen Notfallplan für das Wiener Gesundheitssystem verlangt.

