TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Stabil und dennoch sehr wackelig" von Peter Nindler

Ausgabe vom Sonntag, 23. Juli 2023

Innsbruck (OTS) - Ein relativ stabiler Schuldenstand von 1,161 Mrd. Euro in den Gemeinden ist trotzdem mehr als nur ein finanzielles Alarmsignal.





Gerade jetzt würde es in Tirol einen starken Gemeindeverband benötigen. Doch der liegt nach der Pleite seines Dienstleistungsunternehmens GemNova orientierungslos am Boden. Die finanzielle Lage der Tiroler Kommunen ist nämlich mehr als angespannt. Zwar sind die Schulden mit 1,161 Milliarden Euro gegenüber 2022 nahezu gleich geblieben, aber die Einnahmen waren im Vorjahr um 165 Millionen Euro deutlich höher. Zusätzlich gibt es noch die Haftungen über 710 Mio. Euro. Die Marktgemeinde Matrei in Osttirol gilt hier als warnendes Beispiel. Denn die Verpflichtungen für ausgelagerte Schulden betragen dort nicht weniger als 12,7 Millionen Euro.



Genau diese Verbindlichkeiten machen aus einer einigermaßen passablen Finanzsituation eine Schieflage. Seefeld kann wie Matrei ein Lied davon singen. Jetzt steigen außerdem noch die Zinsen und verteuern die Kreditrückzahlungen. Zugleich lässt sich noch nicht abschätzen, wie sich der Beinahe-Konkurs von Matrei und die Insolvenz der GemNova, die als öffentliches Unternehmen wahrgenommen wird, auf das Vertrauen der Gemeinden bei den Banken auswirkt. Sie waren es, die bei der letztlich gescheiterten Rettung der GemNova eine Zustimmung von mindestens 90 Prozent zur Sanierung gefordert haben.



Finanziell geraten die Gemeinden jedenfalls weiter unter Druck, Energie- und Baukosten sowie ganz allgemein die Teuerung machen ihnen heuer zu schaffen. Da reden wir noch gar nicht von der Kinderbetreuung, den steigenden Sozialausgaben oder der Spitalsfinanzierung. Man muss deshalb gar nicht schwarzmalen: Bei diesen Rahmenbedingungen ist ein relativ stabiler Schuldenstand der 277 Tiroler Gemeinden bereits mehr als nur ein Alarmsignal.





Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com