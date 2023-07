Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 22. Juli 2023. Von Marco Witting: "Das Theater im Sommer".

Innsbruck (OTS) - Die jüngsten Stücke auf der Polit-Bühne deuten auf einen langen Wahlkampf hin. Der Inhalt bleibt immer wieder in einer Nebenrolle. Zumindest was den Populismus betrifft, schaut die Welt in Tirol etwas besser aus.

Bühne frei! Landauf, landab. Es wird gespielt, getanzt, gesprochen. Und mittendrin, zwischen all den Festivals, Festwochen und -spielen, führt auch die Politik in diesem Sommer wieder über alle Parteigrenzen hinweg ihr Stück auf. Der Inhalt? In einer unbedeutenden Nebenrolle. Die Hauptdarsteller sind die schnelle Schlagzeile, der politische Spin, die einfache Botschaft. Der Populismus. Ist das der Prolog für einen langen Wahlkampf in mehreren Akten?

Egal wen man aus dem politischen Zirkel am Rande der Aufführungen so fragt, auf einen Termin für die Nationalratswahl würde sich so richtig niemand wetten trauen. Regulär im Herbst 2024? Da ist’s noch lange hin. Zu lange vielleicht. Rund um die Europawahl im Frühjahr? Möglich, aber prinzipiell nicht wirklich erstrebenswert. Oder doch noch früher? Das würde der Kickl-FPÖ, mit guten Umfragen schon in der Garderobe sitzend, in die Karten spielen. Und das wollen die anderen Parteien, allen voran die schwarz-grüne Koalition, dann naturgemäß nicht. Verkomplizierend kommen Landtagswahlen in der Steiermark und in Vorarlberg oder die Gemeinderatswahl in Innsbruck noch dazu.

Das sind viele Handlungsstränge auf einmal. Für alle Akteure. Bei der Kanzlerpartei ÖVP beispielsweise scheint es niemanden zu geben, der die Fäden so richtig in die Hand nimmt. Die Frage, die sich Beobachter stellen: Wo sitzt das Machtzentrum der ÖVP im Sommer 2023? Mit Karl Nehammer will in dieser Situation eh niemand tauschen. Damit ist die Führung einzementiert. Selbst wenn sich manche über die plötzliche Abgrenzung zu Kickl und die Erklärung dieser mit dem Sky Shield gewundert haben. Doch der politische Dreh mit den „Normalen“ taugt dann auch nur einen Sommer lang. Höchstens. Abseits davon kommt Nehammer weiter nicht wirklich vom Fleck. Auffällig ruhig sind die sonst so mächtigen Länder in der ÖVP. Geht man die einzelnen Landesparteien durch, dann stößt man rasch auf die Ursache für die Zurückhaltung. So gut wie alle haben eigentlich mit sich selber zu kämpfen. Von Wien bis ins Ländle.

Das gilt auch für Tirol. Landeshauptmann Anton Mattle hat gleich mehrere Engagements auf seinem Spielplan, die Potenzial für ein ausgewachsenes Drama haben. GemNova. Matrei. Tiwag. Trotz aller Härte in der inhaltlichen Diskussion bleibt der Populismus in Tirol zumeist im Probekeller. Das mag vor allem daran liegen, dass man erst im Vorjahr gewählt hat. Im Bund dagegen könnten uns bis zur Wahl noch etliche Vorstellungen wie in den vergangenen Wochen bevorstehen.





