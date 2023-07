TUMI UND HIGHSNOBIETY SCHLIESSEN SICH FÜR SERIE MIT INNOVATIVEM CONTENT ZUSAMMEN UND BRINGEN DIE TUMI | McLAREN-KOLLEKTION ZU DREI FORMEL-1-GRAND-PRIX-RENNEN AUF DREI KONTINENTEN

New York (ots/PRNewswire) - Die von Highsnobiety aufgenommene dreiteilige Serie mit dem Titel „The High Road" erzählt die Geschichte einer Reise in den Supersportwagen von McLaren durch Großbritannien, Singapur und Las Vegas und erweckt drei einzigartige Stories mit unerwarteten Talenten und aufsehenerregenden Bildern zum Leben.

Die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI stellte heute „The High Road" vor, eine in Partnerschaft mit Highsnobiety entwickelte Content-Serie, in der die kontinuierliche Zusammenarbeit der Marke mit dem Elite-Motorsportteam und Hersteller von luxuriösen Supersportwagen McLaren hervorgehoben wird. Die dreiteilige Serie dokumentiert mit Video- und Fotoinhalten eine Reise vor dem Hintergrund von drei sehr unterschiedlichen Kulturen und Kontinenten, wobei die Formel-1-Grand-Prix-Rennen in Großbritannien, Singapur und Las Vegas und das Produkt TUMI | McLaren präsentiert werden. An allen drei Orten setzt sich ein kultureller Trendsetter hinter das Lenkrad eines GT oder McLaren Artura, des neuesten leichten Hybrid-Supersportwagens des Unternehmens, fährt durch einzigartige Landschaften, stellt unterwegs lokale Wahrzeichen vor und interagiert auf dem Weg zu den Rennen mit der Community. „The High Road" ermöglicht den Zuschauern einen exklusiven Blick über die Strecke hinaus in die Box und das Fahrerlager der McLaren-F1-Teams.

Die von Highsnobiety im Doku-Stil von Autre Fish produzierten Videos stellen die Technik und das Handwerk der Marke mit frischen, schönen Inhalten vor. In der Serie wird gezeigt, wie internationale Trendsetter Stücke aus der TUMI | McLaren 60th Anniversary Kollektion und den Kernkollektionen auf die Fahrt mitnehmen, wenn sie mit TUMI auf die Reise gehen.

Die Serie wurde heute offiziell direkt im Anschluss an die Rennwoche des Großen Preises von Großbritannien vorgestellt, während die zweite und dritte Folge im Rahmen des Grand Prix von Singapur am 18. Oktober bzw. des Grand Prix von Las Vegas am 20. November vorgestellt werden. In Silverstone dokumentierte Modefotograf Melvin Israel seine Reise durch Großbritannien in einem individuellen Buch mit Darstellungen der Produkte im Postkartenformat. In Singapur wird der Trendsetter den Stadtstaat erkunden und die Serie im Vorfeld des Grand Prix in die lokale Kultur einbetten. In Vegas wird der Kulturscout einen malerischen Roadtrip unternehmen, der die Vielfalt des amerikanischen Südwestens einfängt und die Höhepunkte des Straßenrennens am Samstagabend hervorhebt.

„Diese Gelegenheit steht für die ultimative Partnerschaft, bei der die treibenden Kräfte von TUMI, Highsnobiety und McLaren genutzt und aus einer frischen, neuen Perspektive dargestellt werden. Bei TUMI setzen wir uns für Innovation, Exzellenz und die Perfektionierung individueller Reisen ein. Die Partnerschaft mit Highsnobiety bringt einen neuen, innovativen Ansatz für das Storytelling mit sich", sagte Jill Krizelman, Senior Vice President Global Marketing and E-Commerce von TUMI.

„Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit TUMI | McLaren bekannt zu geben und deren Engagement für ultramodernes Design und Handwerkskunst mit dem Scheitelpunkt dessen, was als Nächstes kommt, zu verschmelzen, wodurch eine Content-Serie entstanden ist, die unsere gemeinsame Hingabe an die Welt von Reisen und Luxusfahrzeugen würdigt", so Haein Dorin, US Vice President and Geschäftsführerin bei Highsnobiety. „Die Serie greift die stets zukunftsgerichtete kulturelle Perspektive von Highsnobiety auf, um die TUMI | McLaren-Kollektion auf der ganzen Welt ins Rampenlicht zu rücken."

TUMI und Highsnobiety sprechen zudem Käufer, Bewunderer von Supersportwagen und Fans gleichermaßen mit einem Handlungsaufruf in sozialen Medien und kaufbaren Integrationen im redaktionellen Teil auf Highsnobiety.com an. Einen besonderen Moment wird es in Las Vegas geben, wenn TUMI an mehreren Markenaktionen in ganz Las Vegas teilnimmt, darunter ein Brand Takeover am Gepäckterminal im Harry Reid International Airport und ein Pop-up-Erlebnis am Ceasar's Palace mit täglichen Aktivitäten.

Gehen Sie mit auf die Reise und folgen Sie #TheHighRoad @TUMITravel @Highsnobiety @HighsnobietyDesign. Die TUMI | McLaren-Kollektionen erhalten Sie weltweit in den TUMI-Stores, auf TUMI.com und in ausgewählten Kaufhäusern.

Informationen zu TUMI

Seit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reise und Performance, die alle Aspekte des Lebens auf Reisen verbessern, vereinfachen und verschönern. Indem wir makellose Funktionalität mit einem Geist der Genialität verbinden, setzen wir uns dafür ein, das Reisen in den lebenslangen Dienst der Beweger und Macher zu stellen, damit sie ihre Leidenschaften verfolgen können. Weitere Informationen über TUMI finden Sie auf TUMI.com

TUMI und das TUMI-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Tumi, Inc. ©2023 Tumi, Inc.

Informationen zu Highsnobiety

Highsnobiety widmet sich als Marke einer neuen Generation kultureller Pioniere. Wir wollen das Beste unserer Kultur entdecken und fördern, Menschen durch unsere Liebe zum Stil zusammenbringen und eine Gemeinschaft aufstrebender Kreativer stärken. Highsnobiety ist stets einen Schritt voraus und hat sich der Aufgabe verschrieben, zu entdecken, was es Neues gibt.

Das weltweit tätige Unternehmen Highsnobiety wurde 2005 von CEO David Fischer gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin mit Niederlassungen in New York, Los Angeles, London, Amsterdam, Paris, Mailand und Tokio. Wir sind eine digitale Medien- und Kulturberatung an der Schnittstelle von Stil, Kunst, Design und Technologie und bieten eine Plattform für die Marken und Menschen, die uns am Herzen liegen.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakte:

Alexandra Gillis

PR & Social Manager alexandra.gillis @ tumi.com

TUMI

Nicole Colasanto ncolasanto @ weareshadow.com

SHADOW

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2157624/Tumi_Inc_cover.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tumi-und-highsnobiety-schliessen-sich-fur-serie-mit-innovativem-content-zusammen-und-bringen-die-tumi--mclaren-kollektion-zu-drei-formel-1-grand-prix-rennen-auf-drei-kontinenten-301882231.html