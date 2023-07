15 Millionen Euro Investment für die E-Mobility: Miba erweitert Standort in der Südoststeiermark

Produktionsfläche wird mehr als verdoppelt – von 3.000 auf 6.300 Quadratmeter



Es entstehen rund 40 neue Arbeitsplätze



Investitionsentscheidung ist auch klares Bekenntnis zum Standort Steiermark



Miba beschäftigt aktuell in der Steiermark rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet im Bundesland einen Umsatz von mehr als 60 Millionen Euro

Die Technologiegruppe Miba wird in den kommenden Monaten ihre Produktionsfläche für High-Tech Leistungselektronik in der Südsteiermark mehr als verdoppeln, von heute 3.000 auf künftig 6.300 Quadratmeter. Heute fand dafür am Produktionsstandort in Kirchbach die Spatenstichfeier statt. Grund für die Investition ist das enorme Wachstum des Werks, an dem unter der Marke „EBG Resistors“ Leistungs- und Hochspannungswiderstände produziert werden. Allein in den vergangenen zwei Jahren hat sich der Umsatz verdoppelt, er hat von 18 auf fast 37 Millionen Euro zugelegt.

Rund 3.000 Quadratmeter für die E-Mobility - für Produktion, Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Verwaltung

Bereits im Jahr 2021 hatte die Miba am Standort Kirchbach mehr als zwei Millionen Euro in eine erste Fertigungsstraße für E-Mobility Produkte investiert. Mit der nunmehrigen Werkserweiterung wird eine großflächige und für stark steigende Mengenbedarfe der Kunden gerüstete Produktionsinfrastruktur geschaffen. „Wir erweitern den seit 1977 bestehenden Werksstandort um ein zusätzliches, zweigeschossiges Gebäude“, schildern Miba Vorstandsvorsitzender F. Peter Mitterbauer sowie EBG-Geschäftsführer und Werksleiter Louis Klein. „Rund 3.000 Quadratmeter im Erdgeschoss sind für die E-Mobility reserviert – für Produktion, aber auch für Forschung und Entwicklung sowie für Vertrieb und Verwaltung.“ Eine große Investition, die auch für die Marktgemeinde Kirchbach-Zerlach ein wichtiger Impuls ist.



