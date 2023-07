Radweganbindung an „Thayarunde“ westlich von Schönfeld an der Wild fertiggestellt

800 Meter mehr Sicherheit

St. Pölten (OTS) - Die Marktgemeinde Göpfritz an der Wild (Bezirk Zwettl) und das Land Niederösterreich haben sich dazu entschlossen, westlich von Schönfeld an der Wild eine Radweganbindung zur Hauptradroute „Thayarunde“ zu schaffen. Ziel war es, die Radinfrastruktur für den Alltagsradverkehr zu verbessern. Innerörtlich wurde der Radweg an das bestehende Landesstraßennetz und Gemeindestraßennetz - auf denen Fahren im Mischverkehr möglich ist -angeschlossen. Westseitig mündet der neue Radwegabschnitt in die Hauptradroute „Thayarunde“, von wo aus Göpfritz an der Wild mit Bahnhof, Gemeindezentrum und Schule sicher mit dem Fahrrad erreicht werden kann, ohne das Landesstraßennetz benützen zu müssen.

An einem bestehenden Weg wurde ein entsprechender Konstruktionsaufbau hergestellt und abschließend eine Asphaltdecke aufgebracht. Der Radweg wurde in einer Breite von drei Metern mit einem beidseitigen Bankett ausgeführt. Die Arbeiten für den rund 800 Meter langen Radwegabschnitt führte die Firma Held & Francke durch. Die für den Bau benötigten Grundstücksflächen befanden sich im Besitz der Marktgemeinde Göpfritz an der Wild. Die Förderabwicklung erfolgte durch den NÖ Straßendienst, Abteilung Landesstraßenplanung. Der Radwegabschnitt wird vom Straßenerhalter als Fahrradstraße verordnet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 70.000 Euro, wobei 70 Prozent vom Land Niederösterreich und 30 Prozent von der Marktgemeinde Göpfritz an der Wild getragen werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

