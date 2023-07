VP-Mahrer/Korosec ad Hacker: Einladung zur parteiübergreifenden Allianz

Richtiger Befund von Gesundheitsstadtrat Hacker in der ZiB2 – Gesundheitssystem für die Menschen kann nur gemeinsam verbessert werden

Wien (OTS) - „Im gestrigen ZiB-2-Interview sprach der Wiener Gesundheitsstadtrat sehr viele Punkte richtig an, die aktuell das Gesundheitssystem in Wien schwächen. Es braucht nun neue Wege. Die Wiener Volkspartei ruft daher zu einer gemeinsamen Allianz für ein gesundes Wien auf“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Schulterschluss der Stadtregierung und Opposition für die Menschen ist Gebot der Stunde

Gemeinsam sollte umgehend ein Konzept für die besonderen gesundheitspolitischen Herausforderung in Wien erarbeitet werden. Ingrid Korosec, Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei:

„Nachhaltige und tiefgreifende Lösungen im Gesundheitssystem sollten dann auch parteiübergreifend an den zuständigen Bundesminister, die Ärztekammer und die Sozialversicherung herangetragen werden. Die gemeinsame Allianz soll dem Gesundheitsminister auch die Dringlichkeit, vor allem in der Bundeshauptstadt, aufzeigen.“

Wien braucht dringend nachhaltig Lösungen im Gesundheitssystem. Dazu bedarf es Maßnahmen in allen Bereichen. „Miteinander statt gegeneinander ist im Gesundheitsbereich dringend notwendig. Es gibt Expertise in allen Parteien. Nur im Schulterschluss aller konstruktiven Kräfte in unserer Stadt, werden wir die Gesundheitsversorgung der Menschen gewährleisten können“, so Mahrer und Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at