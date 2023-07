ExtraDienst 7-8/2023: Killt KI die Pornobranche?

Wien (OTS) - Mit den sich in rasender Geschwindigkeit entwickelnden Deep-Fake-Möglichkeiten könnten Pornodarsteller und -darstellerinnen bald überflüssig werden. Es reicht, aus menschlichen Daten seine Akteure zu schaffen. Doch auch die haben menschliche Wurzeln. Und das könnten auch Hinz oder Kunz sein, die plötzlich – ohne ihr Wissen – zum Pornostar mutieren. Welche Grauslichkeiten uns noch erwarten dürften, nimmt unsere diesmalige Coverstory unter die Lupe.

Weiters lesen Sie auf 182 Seiten: Wie Cyberkriminelle mit KI aufrüsten +++ Was das EU-Parlament den grassierenden Slapp-Klagen entgegensetzen will +++ Die Sportreporterinnen der heimischen TV-Sender im ExtraDienst-Check.





EDitorial

Die Künstliche Intelligenz mag eine Errungenschaft sein. Doch sie hat auch ihre dunklen Seiten. Und das nicht zu knapp. Mit der Weiterentwicklung von Deep- Fake-Videos steht eine der meistgeklickten Branchen vor dem größten Umsturz ihrer Geschichte: Denn nach Suchmaschinen sind Pornoseiten die meist angeklickten Pages der Welt. Sollte sich ExtraDienst dem Kommunikations-Thema: Wo steuert die Pornobranche künftig hin widmen? Eine schwierige Entscheidung. Im EDitorial erklärt ExtraDienst-Herausgeber Christian W. Mucha, warum wir uns für diese spannende, aber grausliche Fiktions-Story entschieden haben.

COVERSTORY

KI und die Pornoindustrie

Eine neue, unglaubliche Technologie erobert mit Riesenschritten unsere digitale Welt. Dringt in alle Lebensbereiche ein. Keine Frage – auch die Sexualität, die erotischen Bedürfnisse und das Geschäft mit der Lust sind davon betroffen. ExtraDienst beschäftigt sich exklusiv mit den Fragen, die die Entwicklung von Deep-Fake-Videos für unser aller Leben bedeuten. Und wie sich die Pornoindustrie künftig – durchaus bedrohlich – weiterentwickeln könnte.

Top Dienst

PRVA-Präsident tritt zurück: Christian Krpoun übergibt in einer Hau-Ruck-Aktion an Ingrid Vogl. Dahinter stehen Belästigungsvorwürfe, die in einer Online-Zeitung gegen ihn und weitere Mitarbeiter seiner Agentur erhoben wurden. Krpoun sieht sich zu Unrecht beschuldigt. +++ Heftige Einschnitte bei ProSiebenSat.1: Die aktuelle Werbeflaute zeitigt Folgen beim Unterhaltungskonzern: 400 Vollzeitäquivalente will der neue CEO Bert Habets noch in diesem Jahr abbauen. Auch in Österreich soll eingespart werden. +++ Herold Druckerei schließt: Begründet wird dies mit dem Aus der „Wiener Zeitung“. Doch noch gravierender dürfte der Verlust des Drucks der Tageszeitung „Heute“ gewesen sein.





Dunkle Wolken

Angriff der smarten Maschinen: Künstliche Intelligenz nährt die Sorge, dass Cyberkriminalität noch gefährlicher wird. Und sie dürfte ihre Berechtigung haben: Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Online-Angriffe immerhin um 201 Prozent.

Klage zur Ruhigstellung

Die meisten Skandale eskalieren erst, wenn die Öffentlichkeit davon erfährt. So ist die Regel. Doch so mancher bedient sich übler Taktiken, um dies zu verhindern. Etwa so genannten Slapp-Klagen, die immer mehr um sich greifen. Das EU-Parlament möchte dem nun einen Riegel vorschieben.

Wunderbare Jahre

Seit nunmehr 30 Jahren begleitet unsere Schwesterzeitschrift FaktuM den Reisemarkt als Fachmagazin. Hat einiges mitgemacht: War Trauzeuge bei Elefantenhochzeiten, ist gegen Rabattschlachten angelaufen, hat Counterstars gekürt. Zum Jubiläum ein Parforceritt durch die Zeit.

Gratis-Glotze

Werbefinanzierte Angebote, kostenlose Dienste, rote Karte für Account-Sharing, neue Mitspieler, starker Wettbewerb: Der Streamingmarkt ist massiv in Bewegung geraten.

Raus aus dem Abseits

Sie haben sich durch Wissen und Witz längst in die Herzen der Sportfans analysiert: Die österreichischen Sportjournalistinnen. ExtraDienst nahm die Profis der heimischen Sender unter die Lupe.

Weiters lesen Sie im druckfrischen ExtraDienst auf 182 Seiten u.a.:

Runter mit der Über-Inflation: Der emeritierte Regal-Herausgeber Manfred Schuhmayer zieht in seinem Kommentar gegen die Teuerung zu Felde

Anti-Influencer im Trend: Auf einmal sagen Influencer ihren Followern, was sie nicht kaufen sollen

Die Psyche im VR-Rausch: Virtual Reality und seine Nebenwirkungen auf die menschliche Psyche

„Enthülle dein wahres Potenzial“: Human Design nennt sich das neueste Tool zur Analyse der Persönlichkeitsentwicklung. Doch ist es mehr als ein Hype?

