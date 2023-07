Hernals: VOLXkino-Vorstellungen auf dem Dornerplatz

Samstag, 22. Juli: „Sympathy for Mr. Vengeance“, Südkoreanischer Film im Zeichen der Rache, Beginn: 21.00 Uhr, Eintritt frei, Info: www.volxkino.at

Wien (OTS/RK) - Mitte Juni wurde die 34. Sommer-Saison des mobilen Lichtspieltheaters „VOLXkino“ gestartet, die noch bis Samstag, 16. September, dauert. Einmal mehr ist das beliebte Wanderkino in den Wiener Bezirken unterwegs und zeigt unter freiem Himmel sehenswerte Spielfilme, Dokumentationen und Kurzfilme. Auf dem Dornerplatz in Hernals finden Vorstellungen an 4 Abenden statt: Heute, Freitag, wird dort die satirische Komödie „Der perfekte Chef“ vorgeführt (Spanien 2021, Regie: Fernando Leon de Aranoa, mit Javier Bardem, Original mit Untertiteln). Ein Unternehmer möchte unter allen Umständen einen Preis gewinnen und wendet dafür auch zweifelhafte Methoden an.

Am Samstag, 22. Juli, zeigt das „VOLXkino“ am Dornerplatz die aufregende Produktion „Sympathy for Mr. Vengeance“ (Südkorea 2002, Regie: Park Chan-wook, mit Song Kang-ho, O.m.U.). Ein Taubstummer will seiner kranken Schwester zu der notwendigen Nieren-Transplantation verhelfen, wird aber durch Organhändler betrogen. Der Vater eines daraufhin entführten und ertrunkenen Mädchens tötet den Bruder und kommt dann selbst ums Leben. Die Vorstellungen fangen um 21.00 Uhr an. Der Zutritt ist gratis. Auskunft: Telefon 0676/35 122 42 und E-Mail info@volxkino.at.

Weitere Freiluft-Aufführungen auf dem Dornerplatz gibt es am Freitag, 28. Juli, und am Samstag, 29. Juli, jeweils ab 21.00 Uhr. Am Freitag präsentiert das „VOLXkino“-Team den Streifen „Close“ (Belgien, Frankreich, Niederlande 2022, Regie: Lukas Dhont, mit Eden Dambrine und Gustav De Waele, O.m.U.). Die besonders starke Freundschaft zwischen 2 Jungen zerbricht und daraufhin begeht ein Knabe Selbstmord. Für Samstag steht der Film „Der Fuchs“ (Österreich 2022, Regie: Adrian Goiginger, mit Simon Morze) am Spielplan. Ein Soldat rettet im Zweiten Weltkrieg einen verwundeten Fuchswelpen und es entwickelt sich sodann eine enge Beziehung zwischen Mensch und Tier. Stets ist der Besuch des Wanderkinos kostenlos. Organisator: „VOLXkino – Verein zur Förderung künstlerischer Aktivitäten“. Angaben über alle Filme, Orte und Termine im Internet: www.volxkino.at.

