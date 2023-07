a&o Hostels veröffentlichen erstmals Nachhaltigkeitsbericht - Ziel Null-Emission bis 2025

Mit 2025 will a&o die erste Netto-Null-Hostelkette Europas sein. Aktuell verursacht eine Übernachtung 3,73 kg CO2 - a&o Hostels liegen damit weit unter dem Branchendurchschnitt

Wien/Berlin (OTS) - „Everyone can travel – today, tomorrow and in the future“ – für ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht hat die Hostelkette a&o ihr Motto um eine klare Botschaft ergänzt. Gründer und CEO Oliver Winter betont: „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und tun alles dafür, dass Menschen auch in Zukunft reisen können.“ Der 30-seitige Report gibt einen detaillierten Überblick über die zentralen strategischen Nachhaltigkeitsthemen, über realisierte und geplante Maßnahmen, erreichte Effekte und neue Ziele. Zu den zentralen Initiativen gehören u.a. Modernisierung der Häuser; Steigerung der Gebäudeeffizienz; Entwicklung und Einführung eines Integritätskodex für Mitarbeiter und verantwortungsvolles Procurement.

Erstmals bieten die a&o Hostels damit eine umfassende Analyse seines Engagements. Nachhaltigkeit gehört seit der Gründung im Jahr 2000 zum Unternehmen. Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht, der sich an den Berichtsanforderungen der Global Reporting Initiative (GRI) orientiert, ist Auftakt für künftig jährlich erscheinende Reports und soll unterstreichen, dass Nachhaltigkeit immer mehr zum Kernwert des Geschäftsmodells wird. „Wir engagieren uns für einen gesellschaftlichen und ökologischen Wandel im Sinne eines verantwortungsbewussten Tourismus“, formuliert Winter im Vorwort das Ziel, „und berücksichtigen auch die sozialen Auswirkungen unseres Handelns.“ Netto-Null-Emissionen bis 2025 – so lautet das Ziel von a&o Hostels: „Wir wollen eine vorausschauende und verantwortungsvolle Gastfreundschaft, die auch künftigen Generationen die Chance bewahrt, die Welt und neue Kulturen kennenzulernen.“

„Sustainable Development Goals (SDGs)“ der Vereinten Nationen

Angelehnt an die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, fokussieren sich a&o Hostels auf sechs der insgesamt 17 Ziele aus den Bereichen nachhaltige Unternehmensführung, Umweltschutz und gesellschaftliches Engagement (ESG). Das Ergebnis einer Wesentlichkeitsanalyse stellt die folgenden Themen in den Mittelpunkt der nachhaltigen Geschäftsstrategie:

Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen

Bezahlbare und saubere Energie

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Nachhaltige Städte und Gemeinden

Nachhaltigkeit bei Konsum und Produktion

Maßnahmen zum Klimaschutz

Arben Maliqi, Projektmanager ESG/HR: „Unser Nachhaltigkeitsbericht zeigt, wie weit a&o geht: dass wir ESG-Prinzipien in jeden Aspekt unserer Geschäftstätigkeit einbinden.“ Einige Beispiele:

Vorfahrt lokale Produktion: Verkürzung der Lebensmitteltransporte um 10 Prozent pro Jahr; Verzicht auf tropische und Meeresfrüchte;

Mehr Energieeffizienz: alle Häuser steigern sich um mindestens eine Energieklasse;

Sonnenenergie: Installation von PV-Anlagen, wo immer möglich;

100% Ökostrom in allen europäischen Herbergen (wo verfügbar);

Richtlinien: a&o Integritätskodex als fester Bestandteil von Geschäftsbedingungen und Arbeitsverträgen; verantwortungsvolles Procurement gemeinsam mit Lieferanten;

Auf der Zielgeraden zum Netto-Null-Unternehmen

3,73 Kilogramm CO2 verursacht, rein rechnerisch, aktuell eine Übernachtung in einem der 39 a&o Hostels (davon je zwei Wien und Salzburg, eines in Graz). Damit unterbietet die Hostelkette den Wettbewerb um bis zu 80 Prozent und erreicht eine Verringerung der Emissionen seit Beginn der Messungen im Jahr 2015 um rund 56 Prozent – zum Vergleich:

2015: ca. 8,5 Kilogramm

2019: ca. 5,9 Kilogramm

Mai 2023: 3,73 Kilogramm

Die Berechnung des CO2-Fußabdrucks erfolgt nach der international anerkannten Methode des Greenhouse Gas Protocol (Scope 1, 2 und 3).

Oliver Winter: „Unser Ziel für 2025 waren bislang drei Kilogramm aus eigener Kraft – wir wollen die Netto-Null, eine Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen auf unter 2,5 Kilogramm je Gast und Übernachtung.“ Der verbleibende Rest wird ausgeglichen.

Nur 10 Cent: Gäste können ihren CO2-Fußabdruck ab sofort kompensieren

Zehn Cent pro Gast, pro Übernachtung: Ab sofort können Direktbuchende ihren Aufenthalt bei a&o freiwillig kompensieren. Dank der E-Commerce-Lösung „Climate Click“ des Kooperationspartners South Pole können Gäste einfach und effektiv ihren positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Im Buchungsprozess erscheint die Frage: „Möchtest Du Deine Reise kompensieren?“ - mit der jeweiligen Angabe der Emissionen und des entsprechenden Betrages, abhängig von der Länge des Aufenthalts. Häkchen setzen und fertig. In einer nächsten Ausbaustufe übernimmt a&o automatisch die Kompensation für sämtliche Aufenthalte von Clubmitgliedern.

Ansprechpartner:

Phillip Winter, CMO a&o Hostels: Phillip.Winter @ aohostels.com

Arben Maliqi, Project Manager ESG + HR: Arben.Maliqi @ aohostels.com

