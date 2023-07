Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 21. Juli 2023. Von Anita Heubacher: "Wie ernst ist es uns mit dem Green Deal?".

Innsbruck (OTS) - Gegen Umweltschutz hat vordergründig kaum jemand etwas einzuwenden, solange er einen nicht selbst, sondern andere trifft. Das geplante EU-Renaturierungsgesetz zeigt einen enormen Gesprächsbedarf auf.

Das Renaturierungsgesetz ist das erste europaweite Gesetz, das auf die Wiederherstellung der Natur abzielt. Das, was Gesellschaften, was wir gemeinsam kaputt gemacht haben, soll renaturiert werden, um klimafit zu werden und um Ökosysteme vor dem Kollaps zu schützen. Laut EU-Umweltagentur befinden sich in der EU mehr als 80 Prozent der Lebensräume in schlechtem Zustand. 60 Prozent der Böden sind in Mitleidenschaft gezogen. Die Fischpopulationen sind dramatisch zurückgegangen, ebenso wie die Bestäuberpopulationen auf Wiesen und Feldern. Da ist eine Menge zu tun.

Darüber ist man sich in der EU wohl einig, bei den Maßnahmen oder den Schritten zum Klimaschutz schon weniger. Das EU-Renaturierungsgesetz wurde mit sehr knapper Mehrheit im EU-Parlament gebilligt. Beschlossen ist es damit noch lange nicht. Die Fronten verlaufen entlang der Klientelpolitik. Agrarier gegen Umwelt- und Naturschützer. Dabei ist das Ziel, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen, so riesig, dass es wohl interdisziplinär und sozialwissenschaftlich diskutiert werden müsste.

Ursula von der Leyen hat dieses Ziel unter dem Schlagwort „Green Deal“ zusammengefasst. Es ist das Prestigeprojekt der EU-Kommissionspräsidentin und Christdemokratin. Aber ausgerechnet aus ihrer Fraktion, der Europäischen Volkspartei, EVP, kam der meiste Widerstand gegen das geplante Gesetz. Die Argumentation wurde so hart geführt, dass sich 6000 Wissenschafter veranlasst sahen, einen offenen Brief zu schreiben und die Argumentation ins Reich der Phantasie zu verlegen. Das Gesetz bringe kleine Einbußen bei Ernten, Wetterextreme seien deutlich schädlicher. Dass es die Sorge um die Ackerflächen ist, die die Konservativen umtreibt, wollten Kritiker der EVP ohnehin nicht abnehmen. Sie sehen die hart geführte Diskussion im Wahlkampf begründet. 2024 stehen Europawahlen an. Da gilt es Fronten abzustecken. Von der Leyen gilt als aussichtsreichste Kandidatin und könnte als Kommissionspräsidentin in ihre zweite Amtszeit gehen, wenn die EVP ein entsprechendes Wahlergebnis einfährt.

Gegen Umweltschutz hat vordergründig kaum jemand etwas einzuwenden. Das ist auf allen politischen Ebenen und wohl auch an so manchem Stammtisch so. In der Politik und im Privaten ist aber Umweltschutz zumeist nur dann gut, wenn er andere, aber nicht einen selbst trifft. Ohne klare und verpflichtende Vorgaben wird es also nicht gehen. Dem „Green Deal“ droht die Luft auszugehen, sobald es ernst wird. Das hat man beim geplanten Renaturierungsgesetz leider gesehen.





