Bosnischer Menschenrechtsminister gratuliert SOS Balkanroute zum Sieg gegen ICMPD: "Nie wieder Gefängniscamps auf bosnischem Boden!"

Klartext vom Minister: "Wegen unserer Geschichte und Vergangenheit dürfen wir nie wieder zulassen, dass Gefängniscamps in Bosnien-Herzegowina entstehen"

WIEN/SARAJEVO (OTS) - Der Sieg der SOS Balkanroute und ihrem Obmann Petar Rosandić vor dem Wiener Handelsgericht gegen die ÖVP-nahe Organisation ICMPD, die als Goliath-Bund von 20 Mitgliedstaaten die kleine, ehrenamtliche David-NGO und eine Privatperson mundtot machen wollte, ist nicht nur für die heimische Meinungs-, Pressefreiheit und Zivilgesellschaft ein wichtiger Befreiungsschlag.

Minister: "Sieg der Menschenrechte"

Auch in Bosnien-Herzegowina wird das Urteil von all jenen begrüßt, die sich gegen das illegale Gefängnis gestellt haben und darauf aufmerksam machten, dass das illegale Objekt nicht nur moralisch und historisch bedenklich ist, sondern auch fundamentale Rechtsgrundlagen als auch Baugenehmigungen fehlen. Der bosnische Menschenrechtsminister Sevlid Hurtić kommentierte den Ausgang des Prozesses als "Sieg der Menschenrechte".

" Der Sieg von SOS Balkanroute gegen ICMPD vor Gericht ist ein Sieg der Menschenrechte - sowohl für Bosnien-Herzegowina als auch für Österreich. Wegen unserer Geschichte und Vergangenheit dürfen wir nie wieder zulassen, dass Gefängniscamps in Bosnien-Herzegowina entstehen. Danke euch allen! ", schrieb Sevlid Hurtić in einer Gratulations-Nachricht an die SOS Balkanroute.

"Richter hob Rolle von Menschenrechstminister hervor"

"Ohne moralpolitisch verantwortliche Ehrenmenschen wie den bosnischen Menschenrechtsminister wäre es schwer gewesen, das illegale Auslagerungsgefängnis zu verhindern. Was uns besonders freut, ist dass der Richter auch bei der Verkündung des Urteils die Rolle vom Menschenrechtsminister hervorhob und auch sagte, dass Österreich so ein Menschenrechtsminister nicht schaden würde", kommentiert SOS Balkanroute Obmann Petar Rosandić die aktuelle Gratulationswelle aus Bosnien.

Auch Bürgermeister und kantonaler Premierminister gratulierten



"Heute hat mich der Bürgermeister von Bihać Elvedin Sedić angerufen und gratuliert, genauso wie der kantonale Premierminister Mustafa RUžnić eine Nachricht geschickt hat. Wir sind sehr glücklich, dass die bosnische Politik sich zurecht dagegen gewehrt hat, dass im Rahmen der EU-Auslagerungspolitik rechtsfreie Räume entstehen, in denen man sich weder an die Europäische Menschenrechtskonvention noch an die gültigen Landesgesetze und Baubestimmungen halten wollte. Die Niederlage des ICMPD ist, aufgrund der massiven Verstrickungen mit der ÖVP, zugleich die Niederlage eines von Österreich betriebenen Neokolonialismus in Bosnien-Herzegowina", so Petar Rosandic, Obmann der SOS Balkanroute.

