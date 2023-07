SPÖ-Matznetter zu IHS-Prognose: ÖVP und Grüne gefährden Österreichs Wirtschaft

Rekordinflation schwächt Wirtschaftswachstum – Österreich kann sich diese Regierung nicht mehr leisten

Wien (OTS/SK) - „Die aktuelle IHS-Wirtschaftsprognose beweist einmal mehr, dass ÖVP und Grüne die österreichische Wirtschaft gefährden. Während in anderen Ländern wie Spanien, Frankreich oder der Schweiz die Inflation aufgrund von politischen Maßnahmen deutlich niedriger ist, hat Österreich aufgrund von massivem Regierungsversagen die höchste Teuerungsrate in Westeuropa. Die hohe Inflation wirkt sich wiederum negativ auf das hiesige Wirtschaftswachstum aus. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Überall dort wo der Staat regulierend eingreift, fällt die Inflation viel geringer aus als in Österreich. Rekordinflation und schlechte Wirtschaftsperformance sind also hausgemacht“, kritisiert der SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter heute, Donnerstag, anlässlich der IHS-Mittelfristprognose. ****

„Seit Monaten sieht die Regierung der Rekordteuerung tatenlos zu. ÖVP und Grüne haben jede Gelegenheit ausgelassen, um etwa die Mieten zu senken oder die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel auszusetzen. Ganz Österreich bekommt dafür die Rechnung präsentiert. Was sich die österreichische Bevölkerung und die österreichische Wirtschaft also längst nicht mehr leisten können, ist diese Bundesregierung“, so Matznetter. (Schluss) sr/ls

