All in ONE App: erstmals Ausflugsziele UND Mobilität online buchbar

Die Kombination von umweltfreundlicher Mobilität und attraktivem Freizeitangebot in einer App ist ein wichtiger Meilenstein für den öffentlichen Verkehr in Klagenfurt und den Tourismus. Wir sind davon überzeugt, dass damit vor allem jüngere und digital-affine Gäste der Umstieg auf den Bus erleichtert wird

Klagenfurt (OTS) - Es ist ein Meilenstein zur Servicierung von Gästen und Einheimischen im Freizeitbereich: neben den Top-Ausflugszielen wie Minimundus, Wörthersee Schifffahrt, Pyramidenkogel und den Kärntner Landesmuseen ist nun auch die Klagenfurt Mobil GmbH Partner der Plattform. Das bedeutet, dass Tages- und 3-Tages-Tickets online buchbar sind.

„Es ist ein wichtiger Schritt zu Servicierung und Digitalisierung“, erklärt Tourismus Vorsitzender Adi Kulterer. „ Klagenfurt hat im Kärntenvergleich überdurchschnittlich viele junge Gäste zwischen 20 und 35 Jahren. Hier ist die Affinität zu Apps und online buchbaren Lösungen besonders hoch. “ Neu eingebaut wurde in die App inzwischen auch das Angebot an Gastronomie.

„Wir merken, dass die App angenommen wird“, erklärt Tourismus Geschäftsführer Helmuth Micheler. „ Einige tausend Downloads wurden mittlerweile erzielt, die Conversionrate im Bereich der Gäste Card, die hier vollintegriert ist, liegt ungefähr bei 60 Prozent. Das ist sehr gut. “ Unterstütz wird damit auch die Hotelrezeption, die bei der Ausgabe der digitalen Karte weniger Aufwand hat als bisher.



„ Die Kombination von umweltfreundlicher Mobilität und attraktivem Freizeitangebot in einer App ist ein wichtiger Meilenstein für den öffentlichen Verkehr in Klagenfurt und den Tourismus. Wir sind davon überzeugt, dass damit vor allem jüngere und digital-affine Gäste der Umstieg auf den Bus erleichtert wird “, betont Stadtwerke Unternehmenssprecherin Kristin Kretzschmar-Neubacher.

Als nächster Schritt wartet die Umsetzung der Vollintegration der GoHappy App des Landes Kärnten (Ticketing Verkehrsverbund Kärnten) und der Verkehrsauskunft Österreich. Ein damit verbundenes Förderprojekt mit dem Land ist in Vorbereitung und soll bis 2024 umgesetzt werden.



Mittlerweile hat auch die Österreich Werbung Interesse an der Klagenfurter App-Lösung gefunden und wird diese im September bei einer Fachrunde vorstellen. Zudem laufen Gespräche, um eine weitere Kärntner Tourismusregion an die App anzubinden.



Gebaut und entwickelt wurde die App von der Klagenfurter Firma Coyero, die ihren Sitz im Lakeside Park hat. Das technische Portfolio der von Markus Pistauer gegründeten Firma geht stark in den Smart City Bereich und intelligenten Hard- und Software-Lösungen.

